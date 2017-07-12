土與火的舞蹈 工藝中心展出柴燒紫砂陶藝

中國宜興自古有好土，以五色紫砂土製成的紫砂壺聲名遠播。從明代開始，紫砂壺由於透氣宜茶的特性而倍受文人推崇，演變精進至今，飲茶文化日盛，近三十年來臺灣風行以紫砂壺泡茶，香不耽擱，味不渙散，因此帶動了宜興紫砂壺的興盛。

陶泥，從出礦到變得柔軟可塑，需要澄練、淘洗以及斗轉星移的時間，陶藝創作就像這澄泥、練泥的過程，沒有歲月的積累是不會有所成就的。柴燒紫砂陶藝是藝術家朱江龍、高英姿賢伉儷的近年創作的重點，二人皆師事中國紫砂大師周桂珍女士學習紫砂傳統工藝。

明代紫砂器在誕生之初，表面顆粒肌理豐富和色澤古樸是拜柴窯之賜，而現代紫砂壺大多用瓦斯窯和電窯，卻失去了原有的特性，因此從紫砂的源頭尋找陶藝的活力，正是今天他們探索柴燒紫砂的意義所在。

他們的柴窯，從設計畫圖到搭建、修改、燒窯，每個階段都親力親為；朱江龍與高英姿在傳統紫砂藝術領域用心領悟，磨礪手藝，同時，豐厚的藝術素養，好奇探索的天性，勇於大膽挑戰的性情，促使他們在陶瓷諸多領域去探索創新。

本次展覽以「澄映心池」為題，帶來了紫砂柴燒茶壺以及花器香爐等系列作品，朱江龍、高英姿伉儷從紫砂陶以及古老宜興窯的歷史和文化積澱中體會到千百年來，陶工與泥土之間的相互關係，充滿了順物自然的哲理，試圖與泥土之間產生更多的平等對話，在水、火、土之間的溝通和領悟是他們堅守的一種態度。

生活是他們藝術創作的源頭活水，譬如親自種茶、做茶，於手作茶壺中感悟而昇華，進而理解茶文化的真諦，茶器、花器、香爐等日常用器都表達出對於生活美學的理解，「澄映心池」正是他們陶藝創作之思想，也是做陶和生活的一種美學定位。