台巴建交60年 蔡英文：持續深化兩國合作　

（台灣英文新聞/李嘉 台北報導）巴拉圭共和國總統卡提斯（Horacio Cartes）昨日抵台，今（12）日在總統府會晤台灣總統蔡英文，雙方共同見證簽署協定，盼兩國持續深化各項合作，共創雙方人民福祉。

蔡總統致詞時表示，去年率團訪問巴國時，巴國政府與人民熱情地接待，讓她深深感受到卡提斯總統對台灣最堅定的支持，尤其是卡提斯總統曾對她說「妳的國家比妳想像的大」，讓她印象深刻，也相信所有台灣人民都聽到了。

她也說，巴拉圭是台灣的好朋友，當台灣在國際上受到不公平對待時，巴國都會透過正式發言或公開致函為台灣仗義執言，對此她表示由衷的感謝。

蔡總統接著指出，巴拉圭在卡提斯總統帶領下經歷許多改變和成長，無論是公路建設、社會住宅的興建，或對外貿易的拓展，巴國致力於推動國家基礎建設與經濟成長，全世界有目共睹。

她說，因為卡提斯總統的努力，巴拉圭成為國際上公認充滿潛力的新興國家。

她強調，台巴建交60年，友誼不容小覷，「互惠互助」是台灣正在實踐的理念，相信在兩國的友好基礎上，只要共同努力，雙邊的合作關係，定能更加深化。

蔡總統與卡提斯總統今天也見證兩國簽署《經濟合作協定》及《免除外國公文書重複驗證協定》，未來兩國之間的文件證明手續可大幅簡化。

卡提斯總統於致詞時表示，台巴兩國友好關係的發展是奠定在對「民主、自由、人權」共同價值的尊崇。

他也對台灣在醫療、衛生、國際民航、環保或文化等相關國際組織的貢獻表示肯定，也說未來會秉持一貫立場，繼續協助台灣參與各項國際組織與活動。