中華電信語音和數據通通兼顧 打造全台最「廣」涵蓋行動網路

中華電信致力提供客戶更優質的服務品質，以全台最大130MHz 4G頻寬，用心打造全台民眾都能享受的4G網路環境，中華電信4G建設以「廣」為核心，提供客戶遍及全台的4G網路建設，迄今仍是唯一「鄉鎮數涵蓋100%」的4G業者；近日持續努力，連台灣至馬祖航程超過200公里的台馬航線也有獨家信號涵蓋，甚至不惜巨資在國境之南的東沙島及太平島，也都獨家提供4G及3G服務，名符其實是全台灣涵蓋範圍最廣的4G/3G行動網路，並且不管是手機打電話或上網，都能兼顧。中華電信相信唯有最廣範圍的信號涵蓋才是客戶隨時隨地通話、行動上網、全台跑透透出差旅遊的最大後盾。

中華電信紮實的建設策略持續推展，大4G服務不僅全台鄉鎮數最「廣」，更強化加「深」、加「厚」的布局，今年度加碼投資行動通信基礎建設，預計4G基地台設備數量將成長40%，擴量至去年的1.4倍。針對人口密集的都會區與全台熱鬧商圈，加碼建設，透過高、低頻整合，室外涵蓋更廣，室內訊號更深，網路容量更厚，網速將有感提升。

2G執照於6月30日到期後，原2G頻段加入4G服務行列，130MHz業界最大4G頻寬、5個頻段(5CC)火力全開，有如提供客戶最多條、寬廣的高速公路，加碼乘載最多的使用者。另外，預計7月底率先於雙北十餘熱鬧商圈、新竹以北高鐵車站及沿線，啟用全台唯一4CA (4頻聚合)，並於年底拓展服務至全台都會區超過20個以上的熱鬧商圈、全台12個高鐵車站及沿線路段。