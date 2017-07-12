回收再利用正夯 可口可樂承諾增加再生塑膠使用

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）身為全世界最大的飲料製造公司，可口可樂公司每分鐘就可以在全球賣出100萬瓶汽水，不過熱銷的同時，不可以忘了每瓶可樂的瓶子都是由塑膠製作而成，因此在環保團體的呼籲下，可口可樂公司已經正式承諾，將會增加再生塑膠使用的比例。

可口可樂預計將在12日發出正式聲明，表明公司對於回收再利用的支持，在歐洲各國和綠色和平組織(Greenpeace)的堅持下，可口可樂在英國和歐洲的分公司已經定下目標，要在2020年之前把寶特瓶中的再生塑膠含量提升到40%。

在此之前，可口可樂曾對「飲料押金政策」表示反對，不過在英國大選前，受到環保團體的壓力，可口可樂的政策大轉彎，公開表示將支持該政策。

那這個飲料押金政策又是什麼呢？該政策在飲料價錢中包含一筆押金，只要消費者將符合規定的瓶罐交回到指定機構進行回收，就可以拿回原本綁定在飲料售價中的押金，藉此提高消費者回收瓶罐的意願，德國就在超市設有回收瓶罐的機器，鼓勵大眾回收瓶罐。

環保團體之所以鎖定可口可樂，是因為這間飲料巨人每秒就可以賣出2萬瓶飲料，不只如此，瓶裝飲料的銷售量仍在竄升，比起10年前，2016年的銷售量高達4800億瓶，比10年前整整多出3000億，市調公司歐睿國際(Euromonitor International)據此估計，這個數量將在2021年以前成長20%，來到一年售出5833億瓶飲料的驚人數字。

這引發了環保人士的擔憂，認為很難自然消失的塑膠將會對生態造成很大的衝擊，威脅不下於全球暖化，尤其是科學家在上個月於南太平洋無人居住的珊瑚礁島上發現了幾乎18公噸的塑膠垃圾後，證明塑膠的威脅已經無遠弗屆，連地球最偏遠的角落都有蹤跡。

然而事實上，在消費者環保意識抬頭的現在，採用更多再生塑膠完全符合可口可樂的利益，因此可口可樂其實在跟其他品牌「競爭」，爭搶「第一個宣布增加再生塑膠使用」的頭銜，以增加大眾好感。

根據綠色和平組織，現今全球最大的6間飲料公司平均只在他們的塑膠產品中，使用大約6.6%的再生塑膠，2間短期內沒有增加使用再生塑膠的計畫，而全部6間更沒有意圖在未來100%使用再生塑膠，且態度十分堅決。

不過，在消費者和環保人士的壓力下，飲料公司恐怕要重新思考這項策略，可口可樂開了第一槍後，下一個將會由誰跟進呢？其實各界都在看。