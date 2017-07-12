首揭秘！「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗之遷徒路徑

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導) 農委會林務局今(12)日首度揭開「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗的遷徒兩大路徑。這個歷經10年研究，橫跨二岸四地一同合力追蹤與保育的稀有罕見瀕絕物種，其研究即將發布在國際期刊上，讓各國攜手保育重要停棲地點，以利其續存。

林務局副局長楊宏志致詞時說，很謝謝梁皆得導演在2000年時在馬祖列島燕鷗保護區內重新發現黑嘴端鳳頭燕鷗。而對於這群鳥的研究，到底是如何透過儀器與技術才得以追蹤鳥群南下至最遠的地方呢，還希望研究團隊可以為大家揭秘。

圖片擷取自林務局簡報檔

臺大森林環境暨資源學系袁孝維教授說，在台灣繁殖的燕鷗共有七種，其中又以黑嘴端鳳頭燕鷗是最為珍貴，亦就是神話之鳥。這隻神話之鳥是在1861年在印尼時被發現後而命名，然後在1937年時在山東發現標本，之後因戰亂就不再有這隻鳥的蹤跡，使得大家以為它已絕種。一直到2000年時在馬祖被梁皆得導演發現，才展開系列性研究，並在二岸四地(馬祖、澎湖、大陸的韭山、五峙山) 發現其蹤跡，大部分的黑嘴端鳳頭燕鷗都是跟大鳳頭燕鷗共域。

鴻奇文化事業公司的梁導演說，黑嘴端鳳頭燕鷗的數量還是非常非常的少。雖然是在2000年第一次發現他們的蹤跡，2016年才由林務局決定重拍黑嘴端鳳頭燕鷗的紀錄片。梁導說，最令人感動的地方是這隻鳥是在海島上繁殖，無論在馬祖保護區經過多少年，這些鳥每年遷徒都會回到那座島上，因為他們對棲地的忠誠度非常高。雖然，他們的繁殖期非常短，僅從5月到8月，這期間剛好也是馬祖風浪最大的時候，這對鳥群來說是一大挑戰。但是，他們每年還是密集性的南來北往回到棲息地，這使得我們不得不珍惜他們。

「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗歷年統計數 (圖片由林務局提供)

林務局進一步說，為串聯黑嘴端鳳頭燕鷗繁殖地（馬祖、澎湖）與渡冬地（國外）兩端的保護熱線，解開遷徙中繼站之謎，研究團隊利用與黑嘴端鳳頭燕鷗共同遷徙且共域生殖之二級保育類鳳頭燕鷗，裝置衛星發報器進行追蹤，以推演黑嘴端鳳頭燕鷗的遷徙路徑。在夏季時，燕鷗在台灣繁殖結束後，會兵分兩路南下，一路橫越海峽東南駐足於菲律賓，另一路循大陸東南沿海飛往中南半島的越南、泰國、柬埔寨，最遠甚至抵達緬甸，以新南向路線跨國遷徙。

地圖星號標誌的是黑嘴端鳳頭燕鷗已經的五個繁殖地。自從黑嘴端鳳頭燕鷗2000年再度被發現以來，一直到2008年才開啟了一系列的研究與保育計畫。(圖片由林務局提供)

林務局表示，無論澎湖或馬祖，對黑嘴端鳳頭燕鷗而言都應視為一個大棲地，藉由整合連江縣、澎湖縣、台大研究團隊、台北鳥會與在地澎湖鳥會及馬祖鳥會的力量，促使在地民眾瞭解與認同燕鷗生態保育的必要，強化地方與燕鷗生態的連結，開創了臺灣中央、地方、學術單位與民間團體合作的典範。

林務局副局長楊宏志(左五)、鴻奇文化事業公司的梁皆得導演(左二)與臺大森林環境暨資源學系袁孝維教授(右五)暨團隊共同合影。(照片由台灣英文新聞拍攝)