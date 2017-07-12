中國吉布地基地將完工 首批軍事人員登艦

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）中國的第一座海外基地終於在非洲之角的國家，吉布地興建完成，第一批前往該基地駐紮的軍事人員現在正從南方的湛江踏上軍艦，準備啟程。

吉布地位於亞丁灣西岸，船隻要進入紅海、取道經過蘇伊士運河進入地中海，都需要經過此地，戰略地位十分重要，中國長期的競爭對手印度擔心，長期以來甚囂塵上的「珍珠鏈戰略」，恐怕將成為現實。

「珍珠鏈戰略」最早出自於向政府機關提供管理、技術、數據安全、搜尋情報等服務的美國博思艾倫漢密爾頓控股公司(Booz Allen Hamilton Holding Corporation)，該公司提出這一假說，認為中國將會在印度洋沿岸建築、獲取港口，藉以擴張其在這一帶的海洋影響力。

這些中國使用的港口，起自緬甸的實兌(Sittwe)港，沿著孟加拉的吉大港(Chittagong)港口，經過斯里蘭卡的漢班托塔(Magampura Mahinda Rajapaksa)港繞過印度，一直到巴基斯坦的瓜達爾(Gwadar)港，完整將印度包覆起來，因為串連起來貌似珍珠而得名「珍珠鏈」。

由於符合西方「中國威脅論」的論述，外媒開始採用這一說法，2005年五角大廈公布的內部報告《亞洲的能源未來》中，正式採用了珍珠鏈戰略的用詞，美國甚至在原本已有的幾個港口上加上了泰國、柬埔寨等東南亞國家的港灣。

不過進軍印度洋並針對印度的概念隨後被中國否認，中國堅稱除了吉布地的港口外，其他全部的港口都是用於商業用途，並宣稱吉布地僅是作為「戰略機構」，提供中國軍艦前往葉門、索馬利亞等地進行人道任務時，補給的所在地。

現階段，從湛江出發的軍事人員，目的是為了完成基地的建設，目前仍無從得知基地何時會正式啟用。