差點降錯跑道 加航客機險釀史上最嚴重空難

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）一架加拿大航空（Air Canada）A320客機上週五（7）日在舊金山國際機場進場時，險將滑行道錯認為應降落的跑道，差點造成飛安史上最嚴重空難。

《BBC》報導，這架編號AC759的客機搭載了135名乘客和5名機組人員，當時是由多倫多起飛飛往美國舊金山。7日晚間11時56分，加航這架空巴獲准降落機場的「右28」跑道，在一段CNN公佈的錄音檔中，更可聽見機長重複和塔台管制員確認降落位置。

但是，這架飛機開始下降高度時，對齊的卻是一旁和右28跑道平行的C滑行道。當時C滑行道上還有4架飛機正等待起飛，每架客機的乘客承載量在200人至480人之間。

所幸一名塔台管制員及時發現異狀，緊急要求機長將機首拉起重飛，才避免了一場可能的災難。根據流出的錄音檔，滑行道上的一位飛機機長曾大聲警告塔台：「有一架加航客機直接從我們頭頂飛過！」

目前美國聯邦航空總署（FAA）、加拿大航空都對整起事件進行調查，希望能釐清加航客機和滑行道上其他客機的具體距離、以及事發原因。FAA聲明提到，「類似事件相當罕見」。美國聯合航空（United Airlines）一名退休機師Ross Aimer表示：「想像一架空中巴士和四架滿載著乘客、燃油的客機相撞。如果這是真的，這可能差點釀成飛安史上最大空難。」

至今為止，航空史上最嚴重的事故為1977年發生在西班牙海外屬地的特內里費空難（583人罹難）、1985年日航123號班機空難（520人罹難）以及1996年印度查爾基達德里空難（349人罹難）。