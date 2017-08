(台灣英文新聞 / 政治組 報導) 關於巴林政府片面擅改我駐巴林代表處名稱事,外交部今(12)日表示,巴林政府因中國大陸強力施壓, 片面強迫我駐巴林代表處將原有名稱「臺灣駐巴林商務代表團」( Trade Mission of Taiwan to the Kingdom of Bahrain)更改為「駐巴林臺北貿易辦事處」(Trade Office of Taipei to the Kingdom of Bahrain)。

外交部說,本案雖經駐處極力爭取,惟在陸方的持續壓力下, 巴方堅持我駐處須限期更名,外交部對巴方屈從中國大陸壓力, 強迫我駐處更名,表示不滿與深切遺憾。

外交部說明,「臺灣駐巴林商務代表團」(Trade Mission of Taiwan to the Kingdom of Bahrain)之名稱係2004年經巴林政府書面同意, 多年以來駐處積極推動臺巴實質關係,頗有成效; 惟巴國在中國大陸持續利誘及壓力下,再度針對「一中原則」表態, 嚴重違反其自身承諾,對臺巴實質關係亦有不利影響。經考量巴林為中東重要金融中心, 亦為我礦物燃料及原鋁進口來源之一, 且臺巴兩國實質經貿關係穩定發展, 對我拓展中東伊斯蘭市場亦具重要性,為拓展我國家實質經貿利益, 在維護國家尊嚴及國民權益之基礎上, 外交部未來仍將持續積極拓展人脈、 務實加強推動與巴林雙邊各項實質交流與合作關係。