〈時評〉吳朱之爭暗潮洶湧

國民黨主席當選人吳敦義尚未走馬上任，新北市長朱立倫卻動作頻頻，吳敦義也節節進逼，吳朱都是黨內有機會挑戰2020總統大選的重量級人士，兩人之間的競合關係，暗潮洶湧，成為各界關注的焦點。

前瞻基礎建設條例日前在立法院完成三讀，外界除了質疑國民黨讓步、放水外，也指責吳敦義沒有扮演任何角色。因此，趁著吳敦義還沒就任的空窗期，朱立倫直接邀集黨籍縣市首長和立委餐敘，座上賓獨缺未來黨主席吳敦義。

朱立倫的大動作，吳敦義自然看在眼裡。因為衡諸國民黨內競爭者，2020總統大選的前哨戰，如今能與吳敦義一較高低的人，黨內只剩朱立倫一人，因為其他潛在競爭者，包括洪秀柱、郝龍斌，都在這次黨主席選舉中，成為吳敦義的手下敗將，面對總統大選的黨內初選，不可能再次挑戰吳敦義。

對朱立倫來說，想要國民黨內立下戰功，首要任務就是確保新北市仍是國民黨繼續執政，黨內也解讀，新北市副市長侯友宜是朱立倫不二的接班人選。不過，就在各界看好侯友宜披藍袍代表出征時，卻傳出前台北縣長周錫瑋在吳敦義的鼓勵下，有意再戰新北市。如此一來，已經打亂朱立倫的布局。

除了新北市長的人選之爭外，朱立倫本身的動向，也是能否更上一層樓的關鍵。若是朱立倫能代表國民黨參選台北市長，為藍營贏回首都，肯定對朱立倫有加分作用。但壞就壞在，朱立倫若是選上台北市長，一旦半途又要轉戰總統大選，沒有做好、做滿，恐怕會重蹈上次總統大選的覆轍。

要不要參選台北市長，考驗著朱立倫的智慧，同樣地，吳敦義站在黨魁的高度上，想要拿回台北市，朱立倫絕對也是最佳人選，但問題是，萬一朱立倫當選，反而拉抬朱立倫的氣勢，又被支持者拱參選總統時，勢必衝擊到吳敦義的總統之路，這己不是單純朱立倫的問題，恐怕連吳敦義在2018年地方選舉上的布局，也得仔細思量。

（作者李平華，資深媒體人）