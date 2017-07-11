禁濫用「德蕾莎修女」名字及服裝  已通過專利！

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）德蕾莎修女生前時常穿著的白底藍邊棉質莎麗(sari，印度婦女披裹上身的捲布)，近日被德蕾莎修女的前律師提出專利，是全球首件宗教制服申請專利的案件。

英國《衛報》報導，據德蕾莎修女生前說法，這件莎麗是在她獲准前往加爾各答貧民窟工作時的某一天傍晚，由市集買來的，現在這件莎麗的「白底藍邊」設計成為仁愛傳教會(Missionaries of Charity)的智慧財產權，仁愛傳教會是德蕾莎修女於七十年前創立。

仁愛傳教會的律師Biswajit Sarkar表示，他在2013年就已針對這件莎麗的造型和設計申請專利，防止白底藍邊設計被濫用，不當藉由德蕾莎修女的名聲以營利，這份專利於2016年初就已獲准，但直至最近才公布。

Sarkar說，他現在會對未經授權使用這項設計的行為採取「嚴厲的」法律措施，即使是修女們容忍的慈善事業也一樣，Sarkar說，「現今有很多機構以德蕾莎修女的名字創辦學校，穿著類似制服，卻都跟仁愛傳教會沒有關係。」

Sarkar解釋，有很多打著德蕾莎修女名義的學校老師，會寫信到仁愛傳教會抱怨薪資延宕等情事，卻沒有發現他們學校跟德蕾莎修女一點關係都沒有；此外，還有合作銀行以德蕾莎修女命名，有宗教書籍以白底藍邊的樣式出版，都容易讓人誤會。

Sarkar另外也將「德蕾莎修女」的名字申請專利，起初，心胸寬大的教會修女們反對這些專利申請，Sarkar說，「他們不喜歡法庭訴訟這類案件，他們說，有一天人們會知道他們在做錯的事情。」

但Sarkar認為不能容忍這些事發生，就連非營利組織或宗教行為也不能未經同意就任意使用「德蕾莎修女」的名義或白底藍邊符號，他說，「無論對方是否用做商業用途，這些專利代表的是身分認同，如果哪天所有人都能使用白底藍邊，那仁愛傳教會就會失去我們的身份。」

仁愛傳教會是在1950年由德蕾莎修女創辦，目前在全球139個國家共有758個地方機構和庇護所，她一生致力於幫助世界上最窮的人們，這項理念讓她獲獎無數，包括1979年的諾貝爾和平獎。

但也有人質疑她生前的一些做法，如對待病患的方式、與政治人物的聯繫、對於龐大捐款金額的管理遭質疑，以及對於墮胎、避孕和離婚過於僵化的觀念等。