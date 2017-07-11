兼顧商場與通勤  Facebook打造住宅新社區

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）為因應加州矽谷房價日漸攀升的問題，Facebook正打算建造一座1,500間房子的「城鎮」，提供給無法應付高昂房價的當地員工。

英國《衛報》報導，Facebook已提交一份「Willow Campus興建計畫」給當地市政府，這座新城鎮不僅位於Facebook總部門洛公園(Menlo Park)，社區還包含住家、商店和公共區域，生活機能一應俱全，預計2021年完工，將有200戶公寓以低於市價15%的價格出售。

Facebook的全球建設副總裁John Tenanes說，「Willow Campus的目的就是要打造一個整合型社區，提供大部分所需的生活服務、住家、通勤與辦公環境」，這區的房價因當地政府未能有效投資基礎建設，導致房價過高，通勤時間也過長。

Tenanes說，「我們的部份願景就是希望打造一個社區中心提供長期所需的社區服務，因為這裡長期以來缺乏政府交通運輸的投資，已造成城市發展的堵塞和遲緩。」

門洛公園市長Kirsten Keith歡迎這項計畫，能協助處理因西海岸高科技公司林立而帶來租金昂貴的問題，自2010年開始，舊金山灣地區已成長逾64萬個工作機會，但住房的興建速度卻不及該地的發展，Keith希望能有更多高科技公司響應Facebook共同興建負擔得起的住宅。

根據房地產數據網站Rent Jungle的資料，自2011年Facebook宣布將總部落腳在門洛公園後，當地的房租翻三倍成長到每月3,349美元(約台幣10萬元)，有些兩房公寓的租金更高達3,934美元(約台幣12萬元)，甚至高於紐約市房租。

33歲的Facebook創辦人佐克柏是全球第五富豪，總財產計640億美元，坐擁數棟上千萬美元的豪宅，他花費3千萬美元在加州帕羅奧圖市(Palo Alto)的家中附近買下4棟房子，以保護個人和家庭隱私；又花了1億美元在夏威夷可愛島(Kauai)買下700英畝土地，還有1,000萬美元在舊金山的一處住宅。

​根據門洛公園的人口統計，超過9千名員工在Facebook總部上班，員工人數較去年增加54%，若未來大型辦公園區建成，估計員工人口數將會上升更多。

然而，大量湧入Facebook和其他高科技企業上班的人潮，迫使當地上千名工作者離開當地，大量人口每天早晨爭相塞在擁擠的高速公路上，而許多高科技企業提供公司車接送員工上下班，也讓當地人頻頻抱怨地區的不平等發展。

舊金山監督委員會去年特別針對無業遊民發佈緊急狀態，舊金山市議員坎帕斯(David Campos)指出，「這不是天災、是人為造成，但已經形成災難。」

去年營收高達120億美元的Facebook先前曾被批評惡化房價危機，因為Facebook曾補助員工1萬美元的津貼讓員工搬至離公司較近的地區，但Facebook澄清，「這項措施是希望支持我們的員工，和那些對他們人生階段很重要的人。」

不過市政府似乎樂觀其成，由於Willow Park興建計畫包含雜貨店和藥局，門洛公園社區執行長Diane Bailey認為「感受到Facebook要當個好鄰居的誠意」，「他們總是能聽到市政府的需求並盡量協助滿足這些需求，這個地方已經很久沒有雜貨店和藥局了。」

Facebook甚至還打算耗費100萬美元重新啟用通過總部園區的舊軌道路線，也正花費數千萬投資一條從舊金山到總部的高速公路，但目前尚未有興建學校的計畫。

Facebook不是唯一一個協助處理房價問題的高科技公司，上(6)月Google發言人表示，他們將花費3千萬美元建造山景城(Mountain View)總部附近的300棟公寓，提供給Google員工。

Apple則打算將12,000名員工安置到加州庫帕提諾(Cupertino)的新蘋果總部園區，這項計畫花費約500萬美元的「房價減緩費用」，以補償這項計畫對當地房價所帶來的影響。

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Facebook的Willow Campus興建計畫影片。(取自Facebook官網)