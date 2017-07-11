日本人最愛台10大景點　101竟未上榜！

（台灣英文新聞／葉子綺 台北綜合報導）日本三賢旅行社（HIS）日前公布一項調查，整理出日本觀光客最愛的台灣10大景點，最具代表的台北101竟未上榜！

此次民調訪問兩千名日本觀光客最喜愛的台灣景點，結果令人十分意外，以往不敗的中正紀念堂、故宮等，都未列入此次排行榜中，顯示日本人來台旅遊的「口味」正在逐漸轉變。

調查結果顯示，日本人偏好參觀復古且色彩繽紛的小地方，目的是為拍出好照片分享給親朋好友，因此國內許多文創地區如彩虹村、四四南村等，近年來皆成為日本觀光客眼中的熱門景點。

在美食的選擇中，五彩繽紛的顏色也成為新興趨勢，傳統的台灣小吃如小籠包、水果冰等也都跟上流行，讓饕客大飽口福與眼福，也獲得日本觀光客的高度青睞。

日本觀光客票選十大台灣新景點：

1. 樂天朝皇—五色小籠包 (台北)



2. 1969 藍天飯店 (台中)

3. 彩虹眷村 (台中)

4. 光之穹頂-高捷美麗島站 (高雄)

5. Emack & Bolio's 美國冰淇淋 (台北)

6. Meat Up 果汁漢堡店 (台北)

7. 泰成水果店 (台南)



8. Dream Cool's 夢之飲 (台北)

9. 四四南村 (台北)

10.The Florist 花匠 (台中)