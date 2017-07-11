完全不想上班！四招消滅收假症候群

(台灣英文新聞 / 黃慧瑜 綜合外電報導)在遠離城市喧囂，到美麗的淨土度假後，回到工作崗位，馬上得面臨接踵而來的工作、收不完的E-mail、堆積如山的衣服等，總是讓人措手不及、倍感憂鬱。

當旅行告一段落，面對原本一成不便的生活，確實令人感到掃興。但著有The Happy Traveler: Unpacking the Secrets to Better Vacations(暫譯:快樂旅行家：揭開美好旅行的秘密)的暢銷作家Jaime Kurtz教你如何把旅行的心曠神怡及好心情帶回家並融入日常生活中。

第一，提早安排工作計劃

在出發前，盡量把手邊的案子告一段落，並把重要工作交接給職務代理人或同事們(當然做人要知恩圖報，下次換他們出國度假，你就得多多擔待了)。「把能夠收尾的業務就盡量收尾，如此你就不必再度完假面對堆積如山的繁重工作。」Jaime Kurtz補充，別忘了設定email的「休假中自動回復」功能，即使你會在度假期間收發信件，如此一來回到工作崗位上後，你也會有足夠的時間詳閱這些信件，因為客戶及同事都會明確得知你休了一段長假。

第二，提早回來(不要懷疑)

「我能理解，多數人會想盡量把海外假期延長，但同時這麼做卻會讓你極度疲累。」Jaime Kurtz補充，「如果你從一段旅程回來，隔天馬上重回辦公事，那麼度假其間充電的效果就消失了。」

給自己多一點的彈性，在旅途結束後再安排一天休假，如果是小旅行，盡量搭下午的飛機，不要搭深夜班機回國，想想回家之後你要處理的事情，像是收拾行李、洗衣服、整理房間等等，並預留時間給自己去完成這些代辦事項，如此一來你就便能有種回到日常生活的感覺。

第三，在前幾天給自己多一點彈性

週一清晨就到健身房上飛輪課聽起來是開啟新的不錯的選擇，但從長假回到工作崗位上之後，最好不要做太過激烈的任何計劃。

另外，盡量在回到工作的前幾天避免所有的會議行程，直到你有足夠的心力應對這一切。總之，剛結束一段旅程，最好以漸進式的模式回到原本的生活作息，Jaime Kurtz表示：「避免一腳踏入高強度的工作內容之中。」

最後，設定一些值得期待的目標

「沒錯，回到原本的生活相當令人煩心，但試著安排聚會平衡掉這股無力感。」或是安排一些你喜歡從事的活動，看場電影、道一直想去的餐廳用餐，如此一來，第一天上班便不會再這麼悲劇了。