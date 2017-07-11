黨代表大會將近 中國明年全面封鎖VPN

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）中國的「網路長城」一直以來擋住許多中國政府不想讓人民看的東西，不過真想看的人仍可以「翻牆」觀看，只是，這條最後的路可能也快要被封死了。

《彭博》(Bloomberg)報導指出，中國政府已經正式下令國內最大的三家國營電信公司，中國移動(China Mobile)、中國聯通(China Unicom)和中國電信集團(China Telecom)，要求他們在明(2018)年2月之前全面封鎖「虛擬私人網路」(VPN)，現階段，大約有上百萬的大陸網民使用VPN翻牆查看封鎖內容。

身為全世界最大的網路屏蔽國家，中國封鎖包括Google、臉書、推特和Instagram在內的上千個網站，連帶的消息也封鎖，像是六四天安門事件等中國政府不想要人民看到的新聞，在國內幾乎完全無從得知。

中國將在2017年下半年，於北京舉辦五年一次的中國共產黨全國代表大會(簡稱為中共黨代會)，由於重要的黨代會涉及中共高層的權力交棒和派系交鋒，習近平在今年一月以「維護網路主權」為由，發動了為期14個月的網路清剿行動，首先瞄準的目標就是VPN。

加州大學柏克萊分校(University of California, Berkley)新聞所教授蕭強長期研究中國的網路長城，他表示，選在這個時間大幅緊縮網路自由度，足以顯示在會議前夕，由於各個政治派系在網路上交戰，執政者必須以非常緊繃的態度去面對，因此他認為即使以前也有類似作為，這次官方查禁的嚴厲態度將會達到史無前例的高度。

再加上4月時，中國億萬富翁郭文貴持續利用手上的社群軟體，爆料中共黨政高層涉入貪腐、活摘器官等醜聞的相關資訊，儘管大部分的資訊未經證實，仍在中文新聞圈引起一陣風暴，由於這些消息嚴重動搖群眾對於政府打貪行動的信心，甚至危及到習近平的政治盟友，中共中央急忙滅火，除了要求國際刑警組織(INTERPOL)發布最高級別的紅色通告外，更加緊封鎖網路消息傳遞的步調。

然而，VPN當然不是只有翻牆追劇、看新聞的用途，無論是學術界、軟體開發還是商業圈，都會或多或少用到VPN。

中國學術人員抱怨，因為網路長城，學術界長期缺乏管道查看海外論文、研究方法，導致與世界脫節，軟體工程師也說，他們常常需要查看國外的網站程式碼，卻因為網路封鎖而必須翻牆，耗費大量時間，除此之外，在中國的各企業也常利用VPN保存公司資料，甚至與海外的總公司進行聯絡，VPN的全面封鎖，將嚴重打擊商業活動。

曾任百度(Baidu)公共關係主任的郭怡廣認為政府的行為「荒唐至極」，因為如果真的有心要維護安全和穩定性，實際上應該保留VPN管道暢通才對，因為在中國，使用VPN服務的人雖然佔極少數，卻擁有極大的話語權，他認為這些人絕對不會就這樣吞下這口氣，因此，共產黨如果一意孤行，聲望將會受到重創。

事實上，在此之前，每逢重要政府會議，中國政府都會加強「長城」過濾言論的精密度，VPN也會受到一定程度的壓制，這個月稍早，中國政府就以公安規範為由，迫使中國一個VPN大站關閉。

現階段仍不確定新的VPN禁令是否會永久持續下去，仍待進一步的觀察。