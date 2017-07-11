涼夏大作戰！夏日冰飲業績飆3倍

隨著夏日來臨，源自澳洲的Boost Juice Bars以貨櫃結合文創設計，打造台灣首間以「LOVE LIFE」品牌精神為主題的快閃店，即日起至8月30日，在華山1914文創園區展開為期兩個月的快閃活動與推廣，期間除提供莓果全壘打及芒果魔力的特大杯飲品優惠外，快閃店現場運用Boost 2017全新視覺，多彩活潑的水果搭配溫潤木紋設計與線條，並於每週五、六、日邀請品牌大使Barry，用輕鬆互動與粉絲熱情擁抱，傳遞熱愛生活的積極形象，邀請民眾體驗提供健康、天然的美味飲品選擇！

活動期間，快閃店每日均將提供莓果全壘打或芒果魔力第二杯半價優惠，而「幸運數字123」只要猜對哪個杯子中有球，可獲得NT$123優惠價，透過遊戲拉近與消費者距離；而每週末登場「Barry愛的抱抱」，只要與Boost超人氣代言人Barry擁抱合照，並上傳個人Facebook、IG，則能獲得莓果全壘打中杯買1送1兌換券，絕對是讓上班族及年輕族群瘋狂的暑假活動！

Boost Juice Bars表示：「根據銷售觀察，夏季飲品業績較冬季高3倍，而自去年Boost於忠孝東路及統一時代百貨陸續開設門市，配合熱果汁及季節限定新品…等活動，都吸引許多民眾嚐鮮；而看準夏季冰飲商機龐大，同時藉由快閃店快速、新鮮的流行風格，也鎖定華山周邊的多場展覽活動，期望吸引更多潛在客層認識Boost Juice Bars，持續推廣及分享Boost熱愛生活的精神，體驗健康、天然及無罪惡感的新鮮果昔，預計兩個月的快閃期間，將掀起另波夏日果昔風潮！」

除快閃店開幕及系列優惠活動外，Boost Juice Bars全門市配合夏天到來，即日起也推出全新口味「完美夏調茶」(NT$150/特大杯)，為澳洲參考時下流行的日本風潮，開發出融合抹茶、椰奶、鳳梨、青蘋果、葡萄及TD4低脂優格，馥郁椰奶伴隨著清爽茶香，酸甜水果帶來多層次豐富口感，展現夏日完美風情！

Boost Juice Bars 快閃店

地址：台北市中正區八德路一段1號 (華山1914文創園區─金八廣場)

營業時間：11:30~18:30