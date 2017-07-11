在病床上也要掌權  93歲穆加比不放政權

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）辛巴威總統穆加比(Robert Mugabe)日前被報導前往新加坡接受第三次醫療治療，令外界指控高齡93歲的他是「在病塌上治理國事」。

英國《衛報》報導，據報，本(7)月7日穆加比飛往新加坡接受治療，迫使其領導執政的「辛巴威非洲民族聯盟─愛國陣線」(Zanu-PF Party)取消原先安排好的青年集會。一名官員向報導稱，穆加比的新加坡行並非事先安排好，且是私人行程。

反對黨發言人批評，「新加坡儼然就是他實質上的家」，另一名反對黨官員指責，「這個國家運作目前已經停滯，因為這位總統正在他的病床上演治理國家的大戲。」

根據辛巴威財政部數據，穆加比身為非洲最年長的統治者，去(2016)年光是國外旅遊就花費超過5千萬美元，超過辛巴威醫療和健康中心升級的兩倍預算，同一年，分配給國會的政府預算僅3千萬美元，而外交部僅有3千2百萬美元。

辛巴威官方發言表示，穆加比先前赴新加坡的醫療行程是例行回診和眼科手術，而先前媒體流出一張照片顯示穆加比在會議中打盹的畫面，被發言人解釋為「他是在讓眼睛休息」，因為他的眼睛對強光很敏感。

他的老婆Grace Mugabe曾志願要幫他推輪椅競選和問政，但穆加比說他會活到100歲並終身治理這個國家，執政黨也已提名他為2018年總統大選候選人。

今(2017)年2月才剛慶祝93歲大壽的穆加比，享受了一個重達93公斤的大蛋糕，並發表長達1小時的演說，表達他對於身旁同儕一一去世但自己卻仍活著的意義，他說，「有時候我會聽到一個寧靜的聲音說，『每個人在這世界上都有一個任務要完成』，而我接受這項任務。」

穆加比於1980年在辛巴威脫離英國殖民、獨立後就任掌權，當時他做為辛巴威非洲民族聯盟領袖，帶領國家與白人殖民主簽訂平等協議使辛巴威重回黑人手中，當時被視為歷史英雄，1980年出任辛巴威總理，1987年接任總統至今。

自2000年他強力實行土地改革並徵收白人擁有的農場，開始引發民怨，宣稱是要重新矯正殖民時代以來的土地問題，他認為白人不當奪取當地人的土地且未給予任何補償。

但批評者認為穆加比藉土地徵收的名義，實際上是要將土地分配給親穆加比人士，且他們幾乎沒有農地經驗，這些改革帶來經濟衰弱與通貨膨脹。

上(6)月穆加比才剛展開10場的巡迴演講，替明年的選情拉抬支持度，他在演說中提到，「我們希望政黨是團結而非分裂，如果你是真正的辛巴威非洲民族聯盟─愛國陣線支持者，就對你的政黨忠誠吧」，他更提到黨內對於接棒穆加比的人選而產生分裂，呼籲大家保持平和，「這個時刻終究會到來，也快到了。」

一位年輕政黨領導人Kelvin Mutsvairo說，「穆加比是我們2018年唯一的候選人，我們承認他為終生總統」，而一份競選旗幟稱穆加比為「年輕人的活力泉源」，鼓勵年輕人前往投票。

從1980年代便掌權的穆加比及其領導的「辛巴威非洲民族聯盟─愛國陣線」已多次被指控選舉舞弊和賄賂、恐嚇選民。

穆加比不是非洲唯一一位身在病塌中的領導人，奈及利亞總統布哈理(Muhammadu Buhari)一年之中有三分之一時間待在倫敦治病，外界卻無法得知他的病情。