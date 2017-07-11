日益嚴重的污染 「恆河正在死去」

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）印度的母親—恆河，源頭是純淨的喜馬拉雅雪水，不過隨著河流逐漸入海，經過大量城市、工業區還有大量在河中盥洗的朝覲者，進入海洋時已經變成毒物充斥的河流，終有一天，恆河將因此「死去」。

在印度，有4億人日常需仰賴恆河的水源生存，除此之外，恆河有重大的宗教意義，因而被超過10億的印度人視為聖河，每天會有上千名印度人在恆河瞻仰他們的神祇，這些人相信，一滴恆河的水就可以抹除半生的罪孽，因此許多人生飲恆河水，另一些則利用恆河水澆灌作物。

然而，儘管政府已經開始正視恆河受到污染的事實，仍然無法阻止這條河正在邁向「死亡」的命運，恆河週遭的家庭、工廠將大量的污水排進河裡，這些水裡面，只有大約48億公升的水經過污水處理的程序。

2,525公里長的恆河流經人口稠密的北印度時，就已經因為太多人使用而面臨水量供不應求的情況，經過印度北方邦(Uttar Pradesh)的工業大城坎普爾(Kanpur)後，河水甚至被染成灰黑色，除了工業廢水隨意排放外，未經處理的家庭污水也直接排入恆河中。

緊接著，灰黑色的河水繼續向前流動，在另一個彎道處又變了顏色，在這邊，製革廠工人將浸泡過化學藥劑的水牛皮做成大鼓，使用過後的藥劑直接排入河水當中，將河川變成紅色，儘管總理莫迪(Narendra Modi)上台後，承諾建造更多淨水廠，並將超過400間製革廠遷離河邊，預計斥資30億美元的清理計畫仍然大幅落後河川污染的速度。

河流繼續往下流動，來到印度教重要的聖城瓦拉納希(Varanasi)，虔誠的神學學生在恆河邊參與瑜伽運動，以淨化他們的心靈，一些人則將死者的骨灰灑進河裡，以確保往生者的靈魂能夠前往天堂，超脫輪迴的束縛。

然而，當地的船夫Anil Sahni說，以前，這個區段的恆河水可以直接生飲，現在卻髒到連沐浴都不能接受，儘管如此，在恆河將進入海處，擁有1.4億人口的大城市加爾各答(Kolkata)人民，依然在堆滿垃圾的河邊，用骯髒的河水洗澡、盥洗；一旁，燒磚的窯和工廠並排在河邊，持續往河中排放更多的污染物，彷彿讓河把所有的髒污帶進孟加拉灣以後，就可以忽略污染一樣。

北方邦的密札浦(Mirzapur)盛產地毯和銅器，66歲的當地宗教耆老Ashok Kumar看著排入恆河的污染物，感到憂心忡忡，他說，恆河是印度人的母親，看著河流的現況，他感到悲哀卻又無能為力。

Kumar警告，如果恆河真的「死去」，印度的未來，可能也跟著河流一起離去了。