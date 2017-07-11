開學前 記得帶小一新鮮人完成疫苗接種

(台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導)暑假結束，緊接著到來的是開學季，尤其對從幼兒園畢業的小朋友來說，人生邁入另一個里程碑。北市衛生局提醒家長，家中準小一新鮮人的疫苗接種完畢了嗎？呼籲家長盡快帶孩童完成滿5歲至入小學前之預防接種，讓小孩擁有更好的保護力對抗病原感染！

滿5歲至入小學前主要接種的疫苗有三劑，分別為減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗單一劑(Tdap-IPV)、麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗第二劑(MMR)及日本腦炎疫苗第四劑(JE)，這是為了延長幼兒時期接種疫苗所產生的免疫力，並藉由提升入學前學童之群體免疫力，以預防疾病感染。

但自今年5月22日起原幼兒常規接種的日本腦炎疫苗改採用細胞培養製程之活性減毒疫苗，接種兩劑即可建立充足的保護力，也減少家長攜幼兒往返院所的次數與負擔，如果孩童第三劑已接種此劑型，第四劑就無需接種。

請家長於入學前攜帶兒童健康手冊的「預防接種時程及紀錄表」、健保卡，到合約醫療院所接種疫苗，讓家中寶貝在入學前獲得完整保護力。另外也請家長注意寶貝國小入學時將「預防接種時程及紀錄表」影本交給學校，若「預防接種時程及紀錄表」遺失，可向臺北市12區健康服務中心申請補發。