象牙產製品全國稽核 林務局等機關查獲105件違法販賣案

(台灣英文新聞 / 生活組 台北報導) 林務局今(11)日表示，該局聯合全國各縣(市)政府、警政署保安警察第七總隊自6月2 6日到7月9日間，展開為期兩週的象牙產製品違法販賣或陳列、 展示稽核行動，訪查商家252家次、動員124人次， 計查獲違反案件3案、象牙產製品105件， 已依野生動物保育法辦理後續偵辦事宜。

林務局說，這次全國聯合稽查行動中，是由臺北市政府動物保護處會同林務局羅東林區管理處及當地警察人員 突擊行動，於7月7日當天中午前往行天宮附近古董商場，並於商場內查獲2家非法販售象牙商家， 其中當場於陳列櫥櫃中查獲各式象牙產製品105件及8件疑似保育 類動物-玳瑁飾品。過程中， 商家雖於所陳列櫥窗張貼說明為猛瑪象象牙，非屬保育類， 但經動保處人員由現生象牙特徵「史垂格氏線」 角度專業判斷為保育類野生動物產製品，市價估計超過50萬元， 該案已製作筆錄，後續將移送檢調偵辦。

林務局指出， 野生動物盜獵及非法貿易為生物多樣性減少的主要因素之一， 列屬毒品和武器之後的第三大非法貿易項目。 其中非洲象因其象牙為雕刻之良好材料，自古即被為視為珍貴收藏， 不法人士在覬覦其價值下，殺象取牙販售獲取暴利， 使得大象族群銳減。根據國外調查資料，目前非洲大象僅存約40萬 頭，而每年仍發生3萬到4萬頭非法獵殺大象事件，如不積極遏止， 以此估計，非洲象野外族群將在20年內滅絕。

林務局表示，依據野生動物保育法第35條規定，「象牙」 非經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列、 展示之保育類野生動物產製品；為保障原持有象牙製品店家之權利， 目前國內除1995年全面禁止象牙交易前商家既有且已辦理登記之庫存 品，在經過縣市政府審核許可後可進行買賣， 每年均須申報交易情形並接受例行清點查核外， 坊間已無任何新品象牙的許可買賣。 而各縣市政府平時即將象牙產製品查察及違法交易之查緝列為重點業 務項目，定期與不定期辦理稽查工作，因此， 所有象牙產製品在國內的商業行為目前都受到嚴格控管。

林務局進一步的說，2016年10月於南非約翰尼斯堡舉行的第17屆華盛頓公約( CITES)締約國大會，決議應加強大象保育議題， 與會各國並咸認國際間應共同合作打擊大象非法貿易利用。 為呼應國際思潮，善盡保育國際責任並落實臺灣致力保育大象行動， 林務局聯合22個縣(市)政府及警政署保安警察第七總隊，研擬「 2017年度非法象牙產製品聯合查緝執行計畫」，自6月26日至7 月9日兩週期間，密集稽查相關展場、古玩、藝品、 刻印及珠寶等重點場域，進行非法買賣及陳列展示行為之查緝， 另針對網路非法販賣資訊加強監控；期間亦強化宣導「拒絕買賣， 就沒有殺害」共同保護珍貴之野生動物的保育觀念。

林務局說明，依野生動物保育法第35條規定， 目前象牙及各類保育類野生動物產製品，未經許可禁止販售或陳列、 展示，違反者可依同法第40條處6月以上5年以下有期徒刑， 得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金；同時，象牙亦是C ITES附錄管制貿易之野生動物產製品， 攜帶入出境皆須申請許可證，受到嚴格管制。 此次全國聯合稽查行動的啟動，展現打擊非法買賣， 將是最有效杜絕走私及原產地盜獵之方法， 也展現政府嚴格執法及管制象牙消費市場的決心。 如民眾發現非法販售保育類野生動物產製品明確事證， 可逕向所在地縣市政府或警政單位檢舉通報，或向林務局專線080 0-000930檢舉。