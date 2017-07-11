2017學年度基北區高中等學校免試入學放榜 錄取率達99.3%

(台灣英文新聞 / 生活組 台北報導) 新北市教育局11日表示，2017學年度基北區高級中等學校免試入學與特招考試分發入學作業採一次分發，今日上午11時放榜，總計報名人數為43,239人(包含一般生42,014人、特殊生1,225人)，共錄取42,933人，錄取率達99. 3%，較去年錄取率98.4%提高1%；另特招考試分發入學錄取人數為80人。

新北市教育局說，這次免試入學分發超額比序延續2016學年度，採7級總積分108方案，於選填之前五志願即獲錄取者計有97.51%，未獲錄取者僅306人，主要原因為選填志願過少所致，佔總報名人數0.7%，相較去年752人大幅減少約60%。另免試入學本次增額錄取計有45校190人，增額錄取人數最高者 為臺北市立建國高中增額22人，其餘各校(科)增額錄取人數皆在 20人以下，並無大量增額情形。

新北市教育局進一步的說，這次各校錄取名單訂於2017年7月11日(星期二)上午11時公告於各招生學校網頁及校門口外，學生可自行至基北區高級中等學校免試入學委員會網站查詢錄取結果 (查詢網址: https://ttk.entry.edu.tw)，不另行寄發錄取結果通知單；另委員會亦提供基北區各國中應屆畢業生錄取學校名單， 請基北區國中應屆畢業生可逕向原畢業國中詢問錄取學校，以避免委員會網站瞬間流量激增造成壅塞情形。

新北市政府教育局表示，為保障學生權益，依免試入學簡章規定， 特別提醒學生及家長注意下列事項、其一是經免試入學分發錄取者，應攜帶「國中畢業證書(或同等學力相關證 明書)正本及身分證(或健保卡等其他官方核發附相片之身分證明文 件)」，於106年7月13日(星期四)上午9時至11時前至錄 取學校報到，逾期未報到者，視同放棄錄取資格。其次是已於免試入學錄取且報到之學生，如欲報名參加後續其他入學管道招生，應於2017年7月14日(星 期五)下午2時前，填具「放棄錄取資格聲明書(簡章第107頁，附表2)」，由學生或家長(或法定代理人)親至錄取學校辦妥放棄 錄取資格手續，恕不接受通訊或傳真方式辦理， 逾期未完成放棄錄取資格者，不得參加後續入學管道招生。再其次是報名學生或家長對本次分發錄取結果有疑義時，可於2017年7月1 1日(星期二)上午11時至下午4時，由學生或家長填具「錄取結果複查申請書(簡章第108頁，附表3)」，持身分證明文件親自或委託至新北市立淡水高級商工職業學校(地址 :新北市淡水區商工路307號，電話:02-2620-3930 轉300)申請複查，並繳交複查手續費新臺幣50元整，恕不受理郵寄或電話申請，逾期亦不再受理。最後，倘報名學生或家長尚有疑義事項，最遲應於2017年7月14日(星 期五)下午4時前，由學生或家長填具「免試入學學生申訴書(簡章第109頁，附表4)」，以限時掛號(郵戳為憑)或親送至2017 學年度基北區高級中等學校免試入學委員會(新北市立板橋高級中學 ，地址:新北市板橋區文化路一段25號，電話:02-2960- 2500轉252、220)提出申訴，逾期不予受理。

新北市教育局說，這次免試入學分發結果招生缺額數共計23,922人，高級中等學校得於7月下旬至8月下旬前辦理免試入學續招作業， 提醒參加基北區免試入學未獲錄取、未報到或報到後放棄錄取資格者，均得報名參加，經核准後可辦理續招學校的名單，將於2017年7月28日公告於三市教育局處網站。