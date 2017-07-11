九個月激戰後 伊拉克靠美軍戰略收復摩蘇爾

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）伊拉克軍方9日收復伊斯蘭國(IS)大本營的摩蘇爾市(Mosul)，伊拉克總理阿巴迪(Haider al-Abadi)發表演說，正式宣布戰勝伊斯蘭國，標誌伊斯蘭國三年前宣布建立哈里發國以來的最大挫敗，這同時也是背後支持的美軍一大勝利。

伊拉克部隊與伊斯蘭國戰士拚戰將近九個月才終於收復這個北部大城，這是伊斯蘭國歷來遭受的最大挫敗，阿巴迪前往摩蘇爾市發表演說，「我在此宣布，達伊沙(Daesh，伊斯蘭國的別稱)在摩蘇爾宣稱的虛妄恐怖主義國家結束、失敗和瓦解」，他向英勇的戰士和伊拉克人民道賀，慶祝贏得此一重大勝利。

法新社報導，美國主導的伊拉克和敘利亞戰略不是派遣大批美軍至當地，而是透過奪命連環轟炸，加上由持續訓練和指導當地代理部隊下手。

五角大廈官員表示，這種戰略的成果相當明顯，伊斯蘭國聖戰士肆虐伊拉克3年後，伊拉克安全部隊現已脫胎換骨，變得驍勇善戰，在殘酷的城市戰中占優勢。

不過，這場戰役使得摩蘇爾大部分地區被摧毀，並且有數以千計平民喪命，還有近百萬人流離失所。



摩蘇爾舊城的狹窄街道上有許多好戰分子腐爛的屍體，他們在此處對獲得美國為首聯軍支持的政府軍進行最後的反抗，最後甚至派出母親抱著小孩的自殺炸彈客藏在逃出城的數以千計平民中，想要伏擊政府軍。

這場戰役也使伊拉克安全部隊傷亡慘重，政府雖未透露人數，但美國國防部在要求增加軍費時表示，擔任先鋒的伊拉克精銳反恐部隊折損了四成兵力。

摩蘇爾是伊斯蘭國在伊拉克所占據的最大城市，失去這個據點後，這個聖戰團體在伊拉克的地盤只剩這個城市西方和南方的鄉村和沙漠地帶。



伊斯蘭國領導人巴格達迪2014年6月底宣告，在敘利亞和伊拉克兩國占據的大片領土上建立「哈里發國」，距今正好三年。

伊拉克軍方從伊斯蘭國手中收復摩蘇爾市，不只對伊軍是決定性的時刻，對於在背後運作的美國也是重要一勝。



2008至2011年伊軍在美國輔導期間，從美方學習的技巧，主要集中在對付叛亂方面，而非阻止移動快速的聖戰士軍隊。



前美國總統歐巴馬下令空襲，並採取訓練伊拉克在地部隊的策略。



2015年夏季，聯軍顧問開始指導伊拉克人打傳統戰役，也就是小隊作戰、組織防衛、排雷等等。



那年年底，伊拉克人開始回擊伊斯蘭國，並收復了中部城市拉馬迪(Ramadi)。