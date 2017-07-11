新北市取締拖吊oBike  朱立倫：希望業者守法

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）私人經營的無樁共享自行車oBike因占用機車停車格引發民怨，新北市政府強力取締已拖吊1,719輛，新北市長朱立倫呼籲業者守法並提出相關措施。

由私人經營的租賃自行車oBike因不時傳出違停亂象，甚至占用機車停車格引發民怨，新北市政府陸續公告板橋等17個行政區，oBike禁停機車格，違者強力取締，總計已拖吊1,719輛。

市長朱立倫今(11)天表示，鼓勵綠色運輸，但必須在法律範圍內，保障民眾權益。

朱立倫指出，只要是分享型或低碳型的綠色運具，市府基本上都歡迎，但必須在法律規範的範圍內，目前有占用公共停車格或使用公共資源為營利的情況，民眾無法接受，市府也須嚴格執法，希望業者守法，未來業者須提出相關措施，說明如何使用停車場域，不影響現有機車使用人或其他自行車使用人停車權益。

但oBike業者不滿取締，也不願領回遭拖吊車輛，將向市府提起訴願。

然而，相較於新北市交通局祭出鐵腕，北市交通局運輸管理科卻表示，「腳踏車除停放於腳踏車區外，也可以停放於機車格內，並無違法」，且要等到年底才研擬出「共享單車自治條例」來管理，遭市議員質疑處理態度消極。

台北市議員王鴻薇表示，北市府應效法新北市，迅速公布oBike的禁停區，並強力執法，將隨意停放的oBike拖吊，把停車空間還給市民。

對此，北市交通局長張哲揚表示，市政府對於共享運具的態度是鼓勵的，且機車格在法規上是可以停放機慢車，無論是機車、自行車都可以停放。

張哲揚表示，目前已和業者協調，希望一個地方最多投放10輛以下，且希望是在沒有微笑單車的地方，若是投放在全市13個拖吊移置地區的話，還是會進行拖吊移置。

且同時已在研擬共享單車自治條例，朝向申請必須給付許可費、使用市有地必須給付租金的方向管理oBike。

對於新北市政府是否有權可限制禁止停放在機車格，並對停放oBike拖吊，交通部給出答案說並無違法。

由於自行車是歸類於慢車，機車則是歸類於汽車，兩者從本質上就不相同，交通部指出，標誌標線設置規則第190條中，對於每一種車輛停車空間的設置都有所規範，劃設機車格就是要讓機車停放，自行車除非符合道安規則131條規定，否則就不可停放在機車停車格。

但停車管理是地方自治事項，且因各地交通環境與特性不盡相同需要因地制宜，交通部尊重地方政府管理權責，若地方政府認為oBike停於機車格會影響停車秩序，已可依現行相關規定去做管理手段，並無修法之必要，交通部也不便介入地方政府管理。