中華電信2017年6月份營業收入187億元

中華電信公司今（10日）公布自結營收概況。6月份合併自結營業收入為186.9億元，與去年同期相較，減少1.9%；營業成本及費用為147.2億元，較去年同期減少1.8%；營業利益為39.7億元，減少2.1%；稅前淨利為44.1億元，減少3.1%；歸屬於母公司業主之淨利為35.8億元，減少4.4%；每股盈餘為0.46元。

累計至6月份為止，合併自結營業收入為1102.0億元，較去年同期減少2.6%；營業利益238.5億元，減少10.5%；稅前淨利246.7億元，減少11.2%；歸屬於母公司業主淨利為200.4億元，減少11.8%；累計每股盈餘2.58元。與第二季財測相比，營業收入、營業利益、稅前淨利及每股盈餘達成率分別為99.3%、109.3%、110.9%及110.9%。

6月份整體行動通信營收較去年同期成長，銷貨收入增加，且加值營收受4G及行動上網客戶成長之帶動，亦較去年同期提升，惟行動語音營收持續受市場競爭及VoIP替代之影響而下滑；整體行動服務營收較去年同期衰退。

網際網路營收較去年同期成長。寬頻接取營收持平，MOD營收亦成長。市內網路因行動電話及VoIP取代，使營收減少。資通訊專案營收較去年同期減少。

6月份合併營業成本及費用較去年同期微幅減少，主要因資通訊專案成本與網路互連費用降低，抵銷商品成本與整體行銷費用的增加。

截至6月底止，光世代寬頻用戶數達352.5萬戶，60Mbps以上的客戶數180.4萬戶，其中，100Mbps以上客戶亦達123.2萬戶。在公司全力努力下，行動上網客戶持續成長，達723.3萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達56.0%。