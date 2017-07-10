中華電信板橋雲端資料中心榮獲2017第二屆台灣優良智慧綠建築大賽雙料大獎

中華電信響應政府「綠能建設」的策略，今年獲得綠電認購量電信業最多、太陽能自建容量規模第一、待建電廠容量第一等優異成績。今(10)日台灣智慧建築協會(TIBA)更宣布，中華電信板橋雲端資料中心榮獲「2017第二屆台灣優良智慧綠建築暨系統產品獎評選大賽」的「優良智慧綠色系統產品類鉑金獎」與「優良智慧綠建築設計類銀獎」雙料大獎殊榮，肯定中華電信在環境永續的堅持與努力。

「台灣優良智慧綠建築暨系統產品獎評選大賽」是由亞太地區智慧綠建築聯盟(APIGBA)和社團法人台灣智慧建築協會(TIBA)主辦，一方面鼓勵台灣優質的智慧綠建築暨系統產品，透過嚴謹的評選活動，選拔出優秀的作品與產品，做為智慧建築產業的楷模與學習對象。另一方面透過評選活動將台灣優良智慧綠建築作品推薦參加2018年於韓國舉辦的「2018 APIGBA AWARDS第二屆亞太地區智慧綠建築暨系統產品獎」，使台灣優良智慧綠建築及智慧綠色系統產品能更快速地邁向世界舞台，提高台灣的能見度。中華電信板橋雲端資料中心IDC系統產品智慧家庭與建築平台亦將代表台灣出國比賽。

於去年年中完工的中華電信板橋雲端資料中心是為國內外企業提供台灣與亞太地區最穩定、最快速與最高品質的資通訊服務，是全台第一、更是大中華區第一座符合「TIA-942 Rated4認證」的國際級IDC資料中心，結合中華電信自主開發之「智慧能源管理雲端平台」，能源效率依循「The Green Grid」聯盟機房量測基準，達到PUE 1.5以下的高能源效率，通過美國綠建築協會LEED黃金認證，徹底實踐綠色建築的精神。

中華電信板橋雲端資料中心採用中華電信自主研發的整合式「中華電信智慧家庭與建築平台」，此次亦榮獲「優良智慧綠色系統產品類」鉑金獎的肯定，內容主要包含「智慧建築平台」、「智慧家庭服務」與「設施物業管理」，用以集中監控納管本園區中相關的子系統並輔以智慧化的連動，達到「安全、健康、便利、舒適、節能、永續」之目標。現場的管理員及使用者能夠藉此系統達到集中監控、自動化等便利使用，以符合現代智慧化建築之潮流。

中華電信長期致力於智慧城市的佈建，前述得獎系統不僅應用在雲端資料中心園區，亦已在全台多個智慧建築案場建置，主打連結社區與住家，提供跨載具智慧家庭服務，提供客戶網路雲端服務功能，舉凡燈光、家電、能源管理等功能，住戶皆可在外使用自身的手機或平板電腦控制家中設備，或透過智慧系統監控水電用量，不僅節約能源費用，亦達到環境永續的效果。