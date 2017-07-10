第八屆「富邦身心障礙才藝獎」 得獎名單出爐

台北富邦銀行公益慈善基金會第八屆「富邦身心障礙才藝獎」上週五(7日)於東吳大學舉行決賽，比賽分為「創作類」與「表演類」兩大類共五組，比賽結果共評選出25位得獎人，「創作類」繪畫組及工藝組第一名梅花獎得主分別為鍾華瑄、黃明鍾；「表演類」器樂組、歌唱組、肢體表演組第一名梅花獎得主分別為邱彥瑄、啟鳴之聲合唱團、夢想三帥舞集。台北富邦銀行公益慈善基金會將於9月1日為得獎人在臺北市親子劇場隆重舉辦頒獎音樂會，歡迎社會大眾踴躍索票，欣賞才藝獎得主精彩的才藝表演，為這些身心障礙藝術家加油！

第八屆「富邦身心障礙才藝獎」主題為「比藝雙飛、推手共榮」，總獎金一百萬元。參賽類別共分為「創作類」與「表演類」兩大類，再依作品性質分為五組，各組獎別依序為梅花獎、蘭花獎、百合獎及兩位佳作，獎金分別為10萬、5萬、3萬、1萬；另設置25組推手鼓勵金各5,000元，號召社會大眾共同推薦障友們勇於展現才華。

台北富邦銀行基金會表示，本屆才藝獎報名踴躍，總計收到創作類246件作品，表演類147組報名，入圍決賽者共有創作類30件作品、表演類56組，報名參賽的作品內容非常豐富多元，同時透過各位慧眼獨具的推手大力推薦，也鼓勵發掘了生活周遭許多身具才華的障友參加比賽。其中，工藝組很多參賽者都是初次參加，包括手工禮服、緞造金屬等工藝作品，對於身心障礙者以生活周遭的許多器物做發想，將自然真情流露於作品中，讓評審們感受到參賽者透過作品所展現生命的正向力量，印象深刻。9月1日(五)臺北市政府2F親子劇場頒獎音樂會，才藝獎執行小組免費索票專線：(02)2886-3000轉21。

「富邦身心障礙才藝獎」聘請各領域優秀專家學者擔任評審，本屆創作類由劉柏村、馮冠超、張清淵、王俠軍、黃美廉擔任評審，表演類歌唱組由孫清吉、陳允宜、陳國華、薛忠銘、李俊賢、嚴孝銘；表演類器樂組及肢體表演組由李美文、伍曼麗、黃貞瑛、李威龍、王雲幼、蕭君玲、姜智譯擔任評審。