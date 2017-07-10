林子偉三度猛打賞　擦亮「台灣野手」招牌

(台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導) 波士頓紅襪與坦帕灣光芒隊台灣時間10日進行系列戰最後一場比賽，台灣選手林子偉以先發9棒三壘手身分上陣，繳出單場3安的猛打賞表現，打擊率也回升到3成，不過紅襪終場以3比5落敗。

《中央社》報導，林子偉今天4度上場打擊，除了4局上敲出二壘滾地球被刺殺，在3局上、7局上及9局上均擊出一壘安打，大聯盟打擊率回升至3成33。自從台灣時間6月25日由小聯盟2A升上大聯盟以來，這是他第3次締造單場3安猛打賞的好成績。兩隊前7局打完以3比3不分上下， 不過光芒米勒（Brad Miller）8局下轟出中外野2分全壘打，打破雙方的僵局。雖然，林子偉9局上半擊出穿越中間方向的安打後，隊友未能有連貫表現，紅襪隊沒掌握最後反攻機會，造成這場比賽安打數比光芒隊多，最終仍以3比5輸球的結果。

《聯合報》報導，留級在2A、去年打擊率僅2成23的林子偉絕對不是被期待的選手，但他跌破眾人眼鏡，跳級升上大聯盟，不但重新擦亮「台灣野手」的招牌，甚至越站越穩，明星周前累積15場出賽，帶著3成33打擊率進入下半季。從代跑、代守、代打到先發，林子偉只用了短短2個多星期就為自己爭取到一席之地，且關鍵不在紅襪原本期望的守備，而是用棒子打響名號。

《中央社》進一步報導，林子偉在小聯盟2A的總教練菲柏斯（Carlos Febles）說：「他已是驚喜，我不認為紅襪預期他有如今的成績，我好為那孩子感到驕傲。」

紅襪總教練法瑞爾（John Farrell）稱林子偉是球隊的「一劑強心針」，「子偉在這裡貢獻良多……這點我們予以肯定。」