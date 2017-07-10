除權息旺季 富邦公司治理ETF有利基

近期進入除權息旺季，預期填息機率偏高下，市場關心的高現金殖利率股票也將成為盤面主流之一。富邦公司治理(股票代號：00692)ETF經理人温芳儀表示，市場資金依然充沛下，未來台股站穩萬點可能成為新常態，目前正值除權息旺季，具高殖利率的個股表現對台股大盤應有支撐效果，亦有利於以藍籌股為主的臺灣公司治理100指數表現，建議投資人可運用富邦公司治理ETF掌握台股未來漲升契機，同時又可參與配息，資本利得與配息收益兼得。

温芳儀指出，富邦公司治理ETF配息基準日分別為6/30與10/31，由於大部分企業除息會在7到8月份，因此臺灣公司治理100指數的成分股，大約僅有一成比例的成分股會在6月除息。以6月30日前除息的成分股來看，不乏殖利率4%以上的股票，且就2016及2017年配息狀況來比較，現金股利殖利率發放均呈現穩定，有些甚至較2016年略為提升。故在台股後市仍看好下，將富邦公司治理(股票代號：00692)納入長期投資的要角，可望兼顧資本利得與配息收益。

今年外資一路買超台股近新台幣2400億元，為台股站穩萬點的主要推手，温芳儀認為，台股具備高現金殖利率、企業年獲利回溫、科技股占比高的三大特點，因此在市場資金依然充沛的情況下，未來台股站穩萬點可能成為新常態。儘管第二季淡季影響，加上基期因素，近月景氣相關數據低迷，景氣對策燈號仍為黃藍燈，經濟動能略為趨緩，加上近期美國科技股拉回影響，在指數位於歷史相對高點之下，高檔震盪機會增加；然在中長期上，市場大致仍期待第三季蘋果新品出貨及相關供應鏈題材表現，長線展望仍不看淡，且在高殖利率誘因下，外資近期仍持續買超台股，加上進入除權息旺季，具高殖利率的個股表現對台股大盤應有支撐效果，短線盤勢上仍呈多頭排列格局。

就產業方面，温芳儀則指出，台股第二季雖面臨產業淡季，但下半年iPhone8將帶動的超級循環可望發酵，第三季隨著供應鏈開始回補庫存、加上蘋果新iPhone處理器A11大單挹注，半導體庫存回補需求逐漸提升，預期電子股下半年獲利將普遍加速成長。