執政逾30年 柬埔寨再修法壓迫反對黨

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）柬埔寨國會在今(10)日修正法律，不許任何人與「曾有犯罪紀錄者」來往，乍看之下只是有點矯枉過正的政策，不過反對黨認為，這是一個具有針對性的措施。

現任柬埔寨首相洪森(Hun Sen)所屬的柬埔寨人民黨(CPP)，在最近一次的2013年選舉中於國民議會的123個席次中拿下過半數的68席，藉由國會中的優勢，修法限制政治性團體和有刑事紀錄者接觸，如有違反，將面臨黨務凍結長達五年的處分，甚至可能被勒令解散。

除此之外，新法律也規定有刑事記錄的人，不得利用圖像、影片或是文字參與政治，巧合的是，新法剛好規範到最大反對黨柬埔寨救國黨(CNRP)，還有該黨潛逃到法國的前黨主席桑蘭西(Sam Rainsy)，救國黨在人民黨宣布修法後，隨即宣稱執政黨的作為非法，並誓言杯葛法案。

救國黨在一篇聲明中指出，人民黨通過法案的動機不純，除了有強烈的政治意圖外，更嚴重侵害人民的個人權利，由東南亞各國國會議員所組成的東協國會議員支持人權組織( ASEAN Parliamentarians for Human Rights)對此看法也表示認同，認為該法是執政黨近年來壓迫在野黨的延伸，不過執政黨強烈否認，表示法案是為了要加強國內秩序，且是立基於對多黨政治的尊重上提出。

《金邊郵報》(The Cambodia Daily)記者史特蘭喬(Sebastian Strangio)長期追蹤柬埔寨政治，並撰寫了《洪森的柬埔寨》(Hun Sen's Cambodia)一書，他在書中指出，共產黨出身的洪森是「亞洲最聰明、狡詐的政治人物」，桑蘭西身為洪森的頭號大敵，甚至讓洪森在2005年動用國會力量壓迫桑蘭西。

桑蘭西這幾年面對的指控包括「侵犯他人合法權益」、「誹謗國民議會議長和洪森」、「毀損公物」、「偽造邊界公共文件」、「散播不實消息」等，並陸續因為這些罪名被拔除議員資格、取消豁免權，甚至被以缺席審判判處有期徒刑和罰款，迫使他流亡海外。

然而，雖然流亡海外，執政黨也持續替他「量身定做」法案，在今(2017)年二月通過法案，禁止任何有罪狀在身的人擔任公職，桑蘭西因此辭去黨職，卻仍對救國黨有一定影響力，竭力替該黨宣傳。

即使如此，人民黨已經在柬埔寨執政超過30年，且並無表現出任何政黨輪替的意願，看來掌握政權仍會持續一段時間。