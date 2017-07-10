五股國中學生入選亞洲青年划船國手

雙胞胎姊妹蔡欣妤、蔡欣佑同時入選國際划船競賽國手，創下年紀最小、體重最輕的國手紀錄！成軍僅兩年的五股國中西式划船隊，戰功彪炳，不僅連續在國內各項划船錦標賽中爭金奪銀，此次更在甫於7月7日閉幕的「2017年全國划船錦標賽暨亞洲青年划船國手選拔賽」中締造女子國中團體總冠軍(四項競賽項目囊括三金一銀)、國中男子組團體第三名(一金一銀一鐵）的佳績。

本校「西式划船隊」在2015年8月成立，隊上學生原本個個皮膚白皙、手掌細嫩，現在卻是皮膚黝黑僅現齒白、雙手厚實長滿粗繭，每日清晨6點至8點，自行前往距離學校15分鐘車程的微風運河實際划船訓練；放學後也是由隊長帶領直奔訓練場地，直至天色全黑才肯收兵返家；甚至在連續假日裡，教練想讓選手放假兩天，全體隊員竟還央求教練休息半天就好，把手上的傷口與厚繭當作是辛苦練習的最大驕傲。

陪著小選手們辛苦練習的張正妮教練隊直說：「太不可思議了！」從未見過這麼勤練、不怕吃苦的學生，也從來沒有國中生可以在短短的兩年內，從不具有任何體育競技能力，到參加全國賽，就可以奪得如此佳績。其中又以雙胞胎姊妹蔡欣妤、蔡欣佑最令人驚喜。張教練強調：以往亞洲青年划船國手選拔賽18歲以下年齡組，都是由高中生約16、17歲入選，而蔡欣妤、蔡欣佑今年才國中剛畢業僅有15歲，卻能入選，已創下年紀最小之划船國手的紀錄。

此外，蔡欣妤體重僅有48公斤，與一般同級選手應有的55~66公斤體重相較，顯然體重過輕，因此張正妮教練認為：致勝關鍵應是「以智慧及技巧取勝」非靠蠻力。

本校蔡秀香校長對於選手們的吃苦耐勞與不怕受傷深感佩服，經常送上凡士林為學生療傷。她感動地說：「這是學生自我鞭策、勇於追夢的甜美成果。」蔡校長也欣慰的説：「當初教育局要選擇學校試辦西式划船隊，五股國中以學生體能優(每天須爬山上學)爭取到試辦機會，現在能以這樣的成績呈現，也實踐了當初對教育局的承諾，不負所托。」