炎炎夏日 北市公布每月泳池抽驗結果

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）炎炎夏日氣溫直線飆升，游泳池成為大小朋友熱門消暑地點之一，北市政府衛生局針對營業游泳池水質加強抽驗，今年1月至6月抽驗泳池業者累計265家次，抽驗游泳池水樣共530件，不合格件數共20件。

依據北市營業衛生管理自治條例規定，北市衛生局針對游泳池水質之抽驗共有4個項目，分別為酸鹼值、自由有效餘氯、總菌落數及大腸桿菌群。另外，也對營業場所的環境衛生進行稽查，包括：場所指定專人為衛生管理人員負責管理衛生事項、中央空調冷卻水塔設備定期清洗消毒、設置病媒防治措施、廁所洗手設備等項目，並輔導業者加強衛生自主管理。

北市政府衛生局疾病管制科陳少卿科長呼籲，為使民眾享有合乎衛生標準的游泳池水質，業者平時應維持池水的清潔消毒，泳客配合也一樣重要，例如民眾入池前應先卸妝淋浴，將身體沖洗乾淨，如有開放性傷口、傳染性疾病或皮膚病，請避免入池。離開泳池後也要將身體沖洗乾淨，以減少皮膚出現不適症狀。

民眾前往各大公共泳池前，可自行前往北市政府衛生局網站查詢，北市衛生局每月定期公佈水質抽驗結果（http：//www.health.gov.tw→資訊公告→營業衛生場所水質抽驗結果）。