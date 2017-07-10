櫃檯市場至7/7止 股票成交量日均值為252.17億元

(台灣英文新聞 / 財經組 報導) 櫃檯買賣中心表示，截至7月7日止累積開戶數為15,199,156戶，較6月30日累積開戶數15,186,052戶，增加13,104戶，增幅約0.09%。另7月7日現股當日沖銷累積開戶數為1,289,085戶，較6月30日現股當日沖銷累積開戶數1,282,581戶，增加6,504戶，增幅約0.51%。在華僑及外國人累積開戶數174,218戶較6月30日開戶數174,134戶，增加84戶，增幅約0.05%。

在股票成交量日均值為252.17億元，總成交金額為31,016.45億元，其中盤後定價交易金額為97.90億元。另外，今年度截至7月7日止現股當日沖銷交易總買進成交金額佔市場比重為20.29%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額佔市場比重為20.32%。而興櫃股票日均值為10.66億元，總成交金額為1,310.96億元。

櫃檯買賣中心進一步的說，在信用交易概況方面得為信用交易家數計549家，較上週(截至6月30日止)得為信用交易家數549家，增加0家。融資餘額為645.21億元，較上週(截至6月30日止)融資餘額647.43億元，減少2.22億元，減幅約0.34%。融券餘額為109,881張，較上週(截至6月30日止)融券餘額111,267張，減少1,386張，減幅約1.25%。因此，今年度的信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為19.17%，較上週(截至6月30日止)之比例19.23%，減少0.06%。而在資券相抵交易成交值之比例為4.66%，較上週(截至6月30日止)之比例4.78%，減少0.12%。