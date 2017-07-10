第三屆國際中樂指揮大賽複賽結果揭曉

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）臺灣國樂團與香港中樂團共同合辦的第三屆國際中樂指揮大賽於7月5日至8日在臺灣戲曲中心展開，由14位入圍複賽參賽者指揮臺灣國樂團在為期4天的複賽賽程中，演繹指定曲《蓬瀛狂想》，以及抽籤曲目《春江花月夜》、《月兒高》其中一曲。經一翻激烈複賽，共有6位優秀青年指揮晉級，分別為何致中、曾維庸、廖元宏、廖元鈺、趙雯、鄭丞泰，將接續前往香港參加準決賽。

來自各國的複賽評審團委員，依據參賽者現場表現進行審慎評選，複賽評分不僅著重演奏曲目的完整性，從參賽者選擇兩首曲目的排練次序、以順排或小節分段排練，皆可察見指揮透過語言及肢體與樂團溝通的方式、傳達自身對樂曲的詮釋，進而在有限的時間下，完成與樂團的演練。

複賽曲目的選擇上，指定曲《蓬瀛狂想》是2013年臺灣國樂團委託創作曲目，作品運用排灣族與臺灣北管的旋律為基底，鋪陳堆疊出回溯過去生命畫面與生命前進時刻所迎面而來的衝擊。本曲創作者臺灣作曲家王乙聿親自參與評審，最終由參賽者曾維庸獲得此曲最高演繹得分，成為「最佳臺灣作品演繹獎」得主，並將在決賽音樂會指揮香港中樂團演繹《蓬瀛狂想》這首曲目。臺灣國樂團在經過4天與各國指揮參賽者的合作展現之後，由67位複賽演奏團員投票選出參賽者廖元宏獲得「最受NCO團員喜愛大獎」。

抽籤曲目《春江花月夜》、《月兒高》兩首古曲，首重意境及旋律的詮釋，參賽者如何將傳統音樂的底蘊融入樂曲指揮中，進行各聲部的調節，實為艱巨挑戰。

第三屆國際中樂指揮大賽準決賽7月12日至14日將移往香港中樂團演奏廳舉行，晉級準決賽的參賽者將指揮香港中樂團演練《流水操》、《精‧氣‧神》兩首曲目，選出3名進入決賽音樂會。決賽音樂會將在7月16日在香港文化中心音樂廳舉行，演出《穆桂英掛帥》、《雲岡印象》爭奪第一名的桂冠。