「探索台灣120h」實地探索 見證鋼鐵製造業的傳承與永續

（台灣英文新聞／環境組 綜合報導）「探索台灣120h-Taiwan In My Eyes」活動已進入第五天，也是實地探索最後一天，參訪台灣鋼鐵業巨擘，探索中鋼公司經驗傳承、節能減排、綠色鋼品、整合社區能資源、產學合作的傳承、轉型、永續。
中鼎教育基金會與台灣永續能源研究基金會聯合辦理「探索台灣120h-Taiwan In My Eyes」活動已進入第五天，
探索台灣120h最後一天的活動，見證鋼鐵製造業的傳承、轉型與永續，鋼鐵產業特性為熱能需求低，電能需求高，近年來中鋼公司發展一貫式煉鋼，裝設汽電共生設備，並將多餘蒸汽售予鄰近熱能需求較高的工廠，有效解決單一工廠難以將熱電做最有效率整合與利用的缺點，以區域能源整合擴大外部溫室氣體減量效益。
對於中鋼公司的參訪過程，不同研究背景的學員提出非常專業的問題，從氣候變遷對鋼鐵業在原物料供應、能源及水資源配置到法規要求、國際競爭力等，韓國同學也分享韓國鋼鐵業的減碳目標與措施，促進綠色成長、實現低碳社會。
學員組成國籍跨全球五大洲，以數十種以上不同的語系語言，每天在社群上實踐120小時Taiwan in My Eyes的跨國界社群網站分享，學員背景有美國富爾布萊特獎學金(The Fulbright Program)得獎者、美國參議員蘭德•保羅(Rand Paul)的實習生，也有許多如瓜地馬拉貧窮議題、德國與巴西環保關係、加拿大傳播產業、東協與亞太區域經濟、台灣與日本老人長照政策等研究者，也有曾在日本參與earth house建造、在荷蘭從事創新建築報導紀錄創作、在泰國參與小學重建、在台灣參與永續智能建築環境知識職守、以及在昆蟲與植物交互作用實驗等研究生，每隊成員學術研究經歷都非常優秀與豐富。
5天120小時的探索活動只是一個永續教育的開始，來自9所大學、24國，12位本國籍、36位外國籍學員們，期望藉由他們的觀察、交流、討論與感想分享，持續向國際發聲與世界夥伴分享逐步邁向永續發展的台灣。活動最新訊息請關注中鼎教育基金會粉絲頁及台灣永續能源研究基金會粉絲頁。