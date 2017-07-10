不用整形 單靠飲食 少女們也可暑假大變身！

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據兒盟調查，13-17歲的少女最在意腿部線條、腰腹胖瘦和膚色白皙程度，同儕間還會比較胸部的大小。因此隨著暑假到來，許多青少年訂下各種美麗計劃，期待自己新學期能夠「變身成功」！營養師提醒，暑假期間少女們常會在網路搜尋或透過口耳相傳各種變美飲食秘訣。但門診常見「單一食材過量攝取」及「不吃特定食物」兩大錯誤飲食觀念，不但無法有效幫助美麗變身，更可能賠上健康！

晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎營養師提醒，14-18歲的國高中時期，正是青少女進入「完全成熟期」的關鍵時刻。 由於現代人飲食多精緻食物，過多的澱粉和糖會造成肥胖。想改變肌膚、胸部、腿部的青少女們，建議每日可適當攝取豆漿、山藥、薏仁等三大「變身系食材」。

豆漿含優質蛋白質、大豆異黃酮和卵磷脂，不攝取動物性脂肪就能獲得營養、讓肌膚變好。山藥為原形澱粉，低升糖指數特性，還能加強纖維攝取，山藥所含的皂甘成分，更可加強荷爾蒙合成，達到胸部發育。薏仁富含維生素B群與膳食纖維，可利尿消除多餘水份；而薏仁的蛋白質、胺基酸，也可以淡化斑點，讓肌膚均勻淨白！

錯誤觀念1：單一食材吃太多，變胖又縮胸

常見NG行為 美麗副作用 NG 1: 大吃豬腳、雞皮，膠原蛋白， 肌膚彈力有光澤? 大吃豬腳、雞皮易攝取過多油脂、熱量和膽固醇，造成肥胖反效果。 NG 2 : 狂補充青木瓜、大吃炸雞， 補充營養刺激胸部發育? 單吃青木瓜、沒有攝取均衡營養無法增加胸部脂肪； 吃炸雞、吃高油脂食物可以讓胸部變大？營養師警告，攝取過多油脂和反式脂肪，除變胖外，亦有增加未來罹患三高可能。

錯誤觀念2：不吃特定食物，臉色死黃平胸註定