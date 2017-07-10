研究：抗藥性嚴重 淋病未來恐無藥可醫

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）世界衛生組織（World Health Organization ,WHO）警告，根據來自77個國家的數據顯示，因嚴重抗藥性問題，淋病只會越來越治癒，甚至已有轉變成超級淋病的跡象。

根據WHO大略統計，全世界每年大約有7千8百萬人感染淋病，可怕的是該數據可能只是冰山一角，因為感染淋病後症狀不明顯，以及部分落後國家醫療水平不佳，恐有非常龐大數量的患者並不自知已罹病。

淋病早在公元二世紀就已存在，主要是透過不安全的性行為而感染，少部分的人可能會因為接觸到患者帶有體液的毛巾或馬桶等而感染，是個全球相當普遍的性傳染病。男女性感染後的症狀不同，女性方面恐引發骨盆炎、子宮外孕等，甚至提高罹患愛滋病的風險，淋病雖不致命，但如未經治療皆會變成不孕。另外，如有口交、肛交者，還有罹患咽喉炎和直腸炎。性行為時全程戴保險套是避免感染的最佳方式。

淋病是由奈瑟氏淋病雙球菌所引起的性傳染病，該病菌非常聰明，每當遇到新一款抗生素即會立刻進化，並產生抗藥性，造成治療上的困難。77個國家中，有50個國家的淋病已對第一線藥物產生抗藥性，同時也慢慢對第二和第三線藥物產生排斥作用。科學家已著手研發三款新藥，但何時完成是個未知數，也不敢保證一定能研發成功。