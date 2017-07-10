維也納青少年音樂節 南投親愛愛樂弦樂團優勝

（台灣英文新聞／文化組 綜合報導）來自南投的親愛愛樂弦樂團，8日在維也納國際青少年音樂節比賽弦樂合奏獲得第一名，評審表示，親愛愛樂「以非常突出的勝利贏得第一名優勝」，具有豐富生命力的演出，令人印象深刻。

這次參賽的親愛愛樂團員是來自南投仁愛鄉的31位11到18歲的原住民青少年，身著傳統原住民服裝登台出賽，比賽自選曲為改編自泰雅族古調的泰雅序曲，更是令全場觀眾印象深刻，結束時獲全場觀眾起立鼓掌，評審更讚譽其演出具獨特及豐富色彩！

這次參加維也納國際青少年音樂節(The Summa Cum Laude Festival in Vienna)的隊伍，共有2000多人參賽，共有來自各國33個團體，其中有6隊弦樂團，比賽於8日下午在奧地利維也納愛樂廳(音樂聖殿金色大廳)進行，親愛愛樂的演出曲目包括莫札特KV136(嬉遊曲)、泰雅序曲，以及馬卡道狂想曲三首曲子，在演出時許多人感動落淚，結束後全場起立鼓掌。

泰雅序曲改編自泰雅族的古調，原本的曲名是「好好活著」，是族內耆老跟孩子說的最簡單、但也是最重要的一個念想，出去外面工作一定要努力，而且一定要好好的活著。

親愛愛樂由王子建、陳珮文兩位老師帶隊，此次參加維也納國際青少年音樂節的機票食宿等費用超過400萬，6月親愛愛樂在台北舉行三場音樂會，希望籌得相關費用，但未達目標，主要缺口還是由企業捐款補足，許多企業發起員工捐款等，讓老師與孩子十分感謝。

此行除了參加比賽，更是一趟學習與見證之旅，老師鼓勵孩子們在街頭演奏，跟來自世界各地的其他隊伍用音樂交流，希望孩子有機會能夠走出深山，走出台灣，看到世界，更想讓全世界聽見台灣。

陳珮文說，孩子們都很害羞，要叫他們到街頭演奏，面對那麼多的陌生人，他們會很害怕，可是孩子說每次拉完琴，大家都會問「你們來自哪裡？」孩子們可以大聲的說「我來自台灣」，勇敢的讓全世界認識台灣。

她也強調，音樂是交流，不是競爭，這趟遠行最重要的是分享感動，分享音樂，很感謝關心和支持親愛愛樂的人士，「我們被很多愛包圍，很幸福！」

這次比賽的優勝隊伍，預定將於維也納時間十一日下午兩點，於維也納音樂廳大廳表演，親愛愛樂將再度演出泰雅序曲，並在晚間八點在維也納市政廳舉辦頒獎典禮。

駐奧地利代表處表示，今(2017)年有台灣3個青少年音樂團體至維也納參加音樂節，除了親愛愛樂弦樂團，中正國中弦樂團及康橋國際學校管絃樂團則同時獲得第三名，成績斐然。