伊凡卡與各國領導人同桌列席G20  合適與否？

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）上(6)月底川普的女兒、總統特別助理伊凡卡川普(Ivanka Trump)才向《福斯新聞網》表示，她會試著遠離政治圈，但這個週末在德國漢堡舉行的G20二十國峰會，卻仍能看到伊凡卡的身影與各國領導人並肩，再次出現川普任人唯親的爭議，也引發許多人對伊凡卡外交專業的嘲諷。

一位參與會議的官員向《彭博》說道，35歲的伊凡卡在8日至少兩項會議上代表父親川普出席，和習近平、普丁、艾爾多安、梅克爾和梅伊同桌，但伊凡卡的發言人澄清，會議期間她坐在後方，只有當川普暫時離開會議室才代替父親往前坐。

伊凡卡自今(2017)年4月開始擔任「總統特別助理」(special assistant to the president)，無給職，主要負責帶薪家事假和經濟女權議題，但伊凡卡「過度參與」世界高峰會的消息帶來大量批評。

英國《衛報》報導，民主黨議員Maxine Waters指責，「這一點都不合理，美國總統代表我們這個自由的國家前往參加國際會議，但他卻是在玩弄政治，在這麼重要的會議上給他女兒一個露面的機會，但她對這些議題完全無知。」

希拉蕊競選陣營的前媒體宣傳部主任Zerlina Maxwell說，「這完全不適合，伊凡卡有什麼資格和經驗可以和世界領導人坐在同桌。」

雖然G20二十國峰會允許各國領導人帶一些隨行官員進入會場，但很少會有領導人的家人親友進入。

然而，這次會議的東道主德國總理梅克爾卻幫川普緩頰，「這是他們的選擇，當各國領導人暫時離席時，他們可以自由選擇誰來接替這個位子」，她說，「伊凡卡也是美國代表團的一員，而她也在白宮任職、對特定議題也有參與，是大家都知道的。」

伊凡卡在這次峰會中其實很活躍，6日晚間她與她先生、也是白宮顧問的Jared Kushner與川普一同參與梅克爾的兩人對談。

8日一早又參加世界銀行替女性企業家募款的活動，而川普似乎十分滿意女兒的表現，他說，「我很驕傲，我的女兒從第一天就開始在身邊陪伴；如果你們想知道其他實話，那就是若她不是我的女兒，會輕鬆得多。」

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