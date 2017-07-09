〈財經主筆室〉鴻海艦隊已駛離台股 年輕人比官員還懂的真相

鴻海（2317）集團董事長郭台銘日前一句「非必要不想回台」之後，鴻海艦隊旗下「起家厝」鴻騰精密預計周四（13日）在香港IPO掛牌，競標價不到3.08港幣，年輕人買得起的價位。集團的臻鼎-KY（4958）旗下鵬鼎及夏普與鴻海合資的準時達物流也計畫前往中國掛牌，當鴻海艦隊紛紛駛離台股同時，我們的主管機關仍在沾沾自喜於當沖降稅後當沖戶數增逾3成。大學生在知名PTT論壇大罵「政府鼓勵投機、不鼓勵投資，難怪公司不想在台股掛牌。」年輕人顯然比這些官員還聰明，但是他們也看到這樣短視的政府無力給予他們未來的承諾，好公司不來，薪水愈來愈低，莫怪他們要隨優質企業能走就走。

金管會力推台股當沖降稅上路45天後，上周公布3大成效，包含當沖戶數增逾3成、當沖違約金額減少25％、成交量增逾2成，可是隨即遭媒體打臉「肥了當沖客卻苦了國庫 」。財政部長許虞哲說，因當沖降稅要打平去年證交稅水準，集中及櫃買市場日均成交量需要增加至1307億元才行，台股儘管上萬點仍然不到此水準。

當日沖銷是種投資工具與方式，透過降稅來鼓勵民眾採用固然可以，但若拿來沾沾自喜當作政績，恐怕就不是站在股票市場主管機關立場該做的事。

鴻海董事長郭台銘日前霸氣宣示「鴻海沒有到200元以上我不退休」，每年股東會依例被問到股價，他一向鼓勵股東抱緊股票，今年果然站回百元，但郭董有可能鼓勵大家「不用等鴻海200元，多當沖幾次就有賺了」嗎？想也知道不可能！

身為市場大家長也是一樣，集中市場之所以成為國家經濟搖籃或是櫥窗，因為它具有「長期而穩定的籌措資金功能」，可藉由大眾資金扶植某些產業與公司成長，郭台銘的鴻海1991年上市，當初也靠台灣股民，一點一滴的投資，眾志成城且緊抱，終於成為擁有841家子孫公司、資產逾4兆元的超大集團帝國。怎麼可以一直鼓勵當沖？鴻海如今拋卻科技見長的台股而寧願去電子股不多的香港掛牌，難道不是種警訊？

遠東集團大家長徐旭東今年股東會也說「台灣真應該有多一點的郭台銘」。台灣的集中市場與產業需要更多「未來的鴻海」、「未來的台積電」這些優質好企業，提供投資人好的選擇與更多就業機會，這才是年輕人的希望之所在，而不是少數股價高的嚇人，再叫年輕人拿著已經不多的薪水，進行如賭博般的每天沖來沖去的偏投機行為，政府官員鼓勵當沖若是針對功力深厚，深懂套利短線進出的中實戶、大戶、策略投資者或是技術高超的個人無可厚非，但請不要大張旗鼓，連大學生都懂的「鼓勵投機不如改善長期投資環境」道理。面對鴻海艦隊的駛離台股？

台股IPO家數愈來愈少，便宜的好公司紛紛到海外掛牌？政府官員們能不能祭出什麼方法留住他們？讓他們知道台灣股民願意長期投資他們從搖籃開始養起，給年輕人的未來建立一點信心，我相信年輕人就算22K低薪也會願意買股。