研究：胃灼熱藥物恐提高50%的死亡率

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據最新研究發現，上百萬人服用的胃灼熱處方用藥恐提高死亡風險。專家甚至表示，每年因該藥物而死亡的人數可能達到上千人。該研究發表於著名臨床醫學期刊《BMJ Open》。

該款藥物名叫「質子泵抑制劑」（proton-pump inhibitors, PPIs），可有效減少胃酸分泌以緩和患者的胃痛情形，譬如胃灼熱。根據美國美國食品藥品監督管理局（U.S. Food and Drug Administration, FDA）規範，此款藥物為短期的處方用藥，最長只能連續服用4周，但由於許多病患胃灼熱情況較嚴重，醫師大多會拉長服藥時間。

以往的研究是認為，該款藥物可能會引發腎臟疾病、胃部感染、肺炎、心臟病、骨折或癡呆等疾病。而新研究發現，與服用H₂受體阻抗劑的病患相比，短期服用PPI者死亡率增加25%，而連續服用長達一年（含）以上的患者死亡率增加50%。如果以大約有上百萬人服用PPIs 來計算，每年平均有上千人死亡。H₂受體阻抗劑是一系列用於阻斷組織胺作用於胃壁細胞、減少壁細胞分泌胃酸的藥物，主要用於治療消化不良。

主要研究員Ziyad Al-Aly博士表示，PPIs藥性安全和穩定，因此民眾容易忽略長期服用會對身體造成的潛在風險。不過英國皇家統計學會（Royal Statistical Society）的專家警告，看到此篇報導的病患也不可任意停藥，仍需先經過專科醫師診斷，而且，也許提高死亡率的原因不是藥物本身，而是該藥物所引起的其他疾病。