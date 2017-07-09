二十國峰會氣候變遷議題  美國仍不妥協

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）歐盟消息人士昨(8)天表示，美國總統川普等20國集團峰會(G20)領袖已對峰會最後聲明貿易部分的措辭達成妥協，但對氣候變遷仍有分歧。

G20公報中形成19國與美國對立的局面，各國確認美國退出《巴黎氣候協定》後仍將繼續努力採取全球暖化對策並遵守協定，美國則堅持公報中須提及石化燃料。

在美國要求下，公報附加一段，「美國將致力與其他國家密切合作，以協助他們取得並且更潔淨及更有效率地使用石化燃料。」這段話意思是，各國仍可繼續使用被指為造成全球暖化元凶的石化燃料。

俄羅斯總統普丁在記者會表示，這是各國在氣候變遷議題找到「最適合」的折衷。

東道主德國總理梅克爾在閉幕後記者會上表示，公報中有反映美國的立場，但她很高興其他國家堅守《巴黎氣候協定》的立場。梅克爾也表示，她並未附和英國首相梅伊要求美國重返該協定。

另外在自由貿易部份，本次G20會議公報按慣例，維持反對保護主義立場，但附加表示，當一個國家面對貿易夥伴採取補貼或其他不公平競爭時，可使用「合法貿易防衛手段」，世貿組織(WTO)目前的全球貿易法規有時允許防衛性措施，這是G20峰會第一次強調各國有這種權利。

美國總統川普成功取得各國領導人在貿易及氣候變遷議題做出重大讓步，雖然會議公報重申支持自由貿易，卻首度折衷表示各國可保護本國市場和公司，不受不公平貿易傷害。