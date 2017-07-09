7月9日台灣各報頭條速報

聯合報：G20峰會落幕 氣候變遷無共識

聯合報9日報導，在德國漢堡舉行兩天的20國集團（G20）峰會8日落幕，與會國在氣候變遷與貿易議題上，對美國總統川普作出關鍵性讓步，藉此換取20國集團的團結。這次集會是20國集團峰會立場最分裂的一次，聯合公報也險些難產，靠著幕僚漏夜談判，美國官員最終點頭同意接受保留打擊保護主義字眼後，聯合公報才得以拍板定案。



中國時報：65院士連署挺翁啟惠 陳培哲：兔死狐悲 物傷其類



中國時報9日報導，中研院前院長翁啟惠涉浩鼎案日前遭監院彈劾，昨包括陳良博等65院士連署發出挺翁聲明，批評檢調未遵守「偵查不公開」及「無罪推論」原則，監院更是「未審先判」，對其粗暴決定嚴厲譴責。對此，中研院院士、台大臨床醫學研究所教授陳培哲以「兔死狐悲、物傷其類」，表達對幾十名院士發聲明挺翁看法。



自由時報：將台灣中國化 民嗆退捐款 綠色和平道歉



自由時報9日報導，去年在台灣小額募款2.5億的綠色和平組織（Greenpeace），其北京辦公室日前在官網「中國煤電產能過剩與水資源壓力研究報告」中，將台灣列為中國一部分，引發台灣民眾強烈反彈，台灣辦公室雖解釋為北京辦公室成員誤植，並鄭重向台灣民眾道歉，但網路批評聲浪發酵，甚至有人痛斥該組織為「詐騙集團」，要求退款聲浪不斷；綠色和平台灣辦公室昨晚回應，所募得捐款都運用在各項環境專案，如要取消捐款可直接來電或發訊，會有專員處理。



蘋果日報：「蘋果」調查 去年9千家企業違法 家樂福 中油最血汗



蘋果日報9日報導，「勞基法」血汗企業「黑名單條款」上路滿6年，「蘋果」彙整過去1年違法企業名單，發現逾9000家企業上榜，違法項次達1萬5000多項，以量販業龍頭家樂福違法最嚴重，其次是台灣中油。業者回應都已在改善中；勞團批評，目前企業違法不管讓多少勞工權益受損都僅「一案一罰」，對大企業來說根本罰不怕，應改為一人一罰來嚇阻。