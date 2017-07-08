G20川普普丁相見歡　達成首次會晤協議

（台灣英文新聞／葉子綺 綜合外電報導）美國總統川普於7日在德國漢堡舉行的G20高峰會上，與俄羅斯總統普丁首度會面，此次見面確認了敘利亞的停火協議。

根據《德國之聲》報導，原本計畫半小時的「雙普」會面，最後持續了兩小時才結束，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）於會後表示，整場會議十分成功，兩國元首很快速地連上線並達成共識。

此次會晤最大成果為雙方確定敘利亞西南方的停火協議，將於大馬士革當地時間9日早上9點正式生效，這是美俄兩國於川普上任後，首次對長達六年的敘利亞內戰達成縮減的協議。據媒體報導，約旦政府也參與此場會議。

而對於俄羅斯干預2016美國大選的疑雲，提勒森表示普丁本人已再次否認，「總統（川普）希望放下這些，並專注於如何從棘手的爭論中繼續向前邁進。」

擔任此次G20高峰會主持的德國總理梅克爾（Angela Merkel）對川普與普丁的會面表示認同，然而她也進一步表示，兩人的會議導致接下來安排的貝多芬9號交響曲音樂會延遲了35分鐘。

眾所矚目的G20高峰會將於今（8）日持續針對貿易與氣候議題達成共識，梅克爾強調，這將是一場艱難的會議，「仍然有很多工作要做。」但是她也舉了全球共同打擊恐怖主義的成功例子，表達對會議結果的樂觀態度。