探索台灣第五日 見證鋼鐵製造業的傳承與永續

中鼎教育基金會(CTCI Education Foundation, CTCIEF)與台灣永續能源研究基金會(Taiwan Institute for Sustainable Energy, TAISE)聯合辦理「探索台灣120h-Taiwan In My Eyes」活動已進入到第五天,也是實地探索最後一天的行程。第五天的行程參訪台灣鋼鐵業巨擘,探索中鋼公司經驗傳承、節能減排、綠色鋼品、整合社區能資源、產學合作的傳承、轉型、永續。

學員組成國籍跨全球五大洲,學員將以數十種以上不同的語系語言,每天在社群上實踐120小時Taiwan in My Eyes的跨國界社群網站分享。學員背景有美國富爾布萊特獎學金(The Fulbright Program)的得獎者、有美國參議員蘭德•保羅(Rand Paul)的實習生,也有許多如:研究瓜地馬拉貧窮議題、德國與巴西環保關係、加拿大傳播產業、東協與亞太區域經濟、台灣與日本老人長照政策等研究者,也有曾在日本參與earth house建造、在荷蘭從事創新建築報導紀錄創作、在泰國參與小學重建、在台灣參與永續智能建築環境知識職守、以及在昆蟲與植物交互作用實驗等研究生,每隊成員學術研究經歷都非常優秀與豐富。

鋼鐵產業特性為熱能需求低,電能需求高,近年來中鋼公司發展一貫式煉鋼,裝設汽電共生設備,並將多餘蒸汽售予鄰近熱能需求較高的工廠,有效解決單一工廠難以將熱電做最有效率整合與利用的缺點,以區域能源整合擴大外部溫室氣體減量效益。對於中鋼公司的參訪過程,不同學習研究背景的學員提出非常令人專注與專業的問題,從氣候變遷對鋼鐵業在原物料供應、能源及水資源配置、法規要求、國際競爭力等,韓國同學也分享韓國鋼鐵業的減碳目標與措施,低碳綠色成長基本法,促進綠色成長、實現低碳社會。

探索台灣120h最後一天的活動,見證鋼鐵製造業的傳承、轉型與永續。5天120小時的探索活動只是一個永續教育的開始,來自9所大學、24國,12位本國籍、36位外國籍學員們,中鼎教育基金會期望藉由你們雙眼、雙手的觀察、交流、討論與感想分享,持續向國際發聲與世界夥伴分享逐步邁向永續發展的台灣。