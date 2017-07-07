〈時評〉這樣的財團致富術

無可諱言的，一個財團之所以能夠正當地成功壯大，背後往往可以看到領導人的識人之明、領導階層過人的管理能力、傑出的決策判斷、精準的眼光、獨到的遠見等特質。同樣無可諱言的，許多畸形大財團的致富術，背後充斥著見不得人與見不得光的邪門歪道！其犖犖大者諸如:

1.黑心：低價劣油冒充高檔貨以賺取暴利的假油事件，已經稱得上是黑心，從地溝油、餿水油裡提煉油品供人食用，更是集噁心與黑心之大成。這種罪行如果只發生一次，還可勉強推諉是一時的利令智昏；跟源頭有長期供需關係，舉凡假油、餿水油、地溝油都無役不與的頂新集團，再怎麼推卸責任、撇清關係，甚至有食品專家美其名為化腐朽為神奇的廢物利用，都是把財富建築在客戶健康上的劣行，都難逃謀財害命的輿論譴責！

2.官商勾結：遠雄的桃園八德合宜住宅案和新竹眷村改建土地弊案，葉世文的收賄、索賄，趙藤雄的行賄、送賄，其中之官商勾結情事，已經司法認證在案；新北開發海山煤礦舊址的土地變更造鎮案，趙藤雄因「賄」聲「賄」影刻正遭收押禁見偵辦中。一次又一次的紕漏顯示，遠雄在建築業之所以撐起一片天，似乎靠的不是競爭而是掠奪，是靠賄賂的打點才無往不利。尤其大巨蛋七天內取得建照，還獲台北市府零營運權利金的優惠，更不能不讓人佩服遠雄的神通廣大！

3.五鬼搬運：一般市井小民要向金融機構貸個百兒八十萬，沒有十足擔保品是門都沒有的，但是，跟永豐金前董座何壽川家屬關係綿密的三寶集團，卻可輕而易舉自永豐銀無擔保借貸超過55億！2002年，體質、獲利遙遙落後的小富邦銀行併大台北銀行，29坪的羅斯福路三段房產以1977年買進的448萬計價，其餘四十多房地產以大約30年前的購入價格計算，在北市府相關人員的「善意」主導下，富邦集團已然無聲無息把公庫五鬼搬運到私庫！

4.特權：國有林地租給台泥、亞泥挖大理石礦的租金，每公頃年租金32512元，租給台塑、潤泰每年每公頃租金38000元，換算下來，每坪年租金都不到13元！更匪夷所思的是，農委會2014年去函財政部，希望將所有國土開挖租金提高一倍，財政部的回覆赫然是「無調整之必要」！再者，嘉泥南澳、和平礦場審核期間分別為22、26個月，亞泥新城山礦場在礦業法修法前夕獲經濟部審核完可展延20年，前後花三個半月，此非特權又何以名之？

吾人不是反商而是反奸商！所謂君子愛財取之有道，個人也好、財團企業也罷，憑光明磊落、正當合法途徑賺再多錢，累積再多財富，即使字典裡沒有「回饋」二字，吾人還沒得話說，如若大財團官商勾結圖利、製造特權、製作黑心食品、行五鬼搬運之術，則吾人深深不以為然！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）