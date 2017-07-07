債券ETF獎勵活動成績揭曉

櫃買中心舉辦的「債券ETF獎勵活動」已圓滿落幕，依櫃買中心統計，截至本年6月30日止，於該中心掛牌之ETF檔數從1檔增加至7檔， 發行規模自3億900萬元成長至319億9000萬元，ETF日均值自新台幣4000萬元成長至新台幣1億9300萬元，6月份日均值更成長達5億1000萬元，顯示本次債券ETF獎勵極具成效，除成功吸引投資人積極參與債券ETF交易外，更成功促進我國債券ETF市場的發展。櫃買中心表示，本次活動在證券商積極參與下，截至6月底為止，債券ETF今年累積成交金額達新台幣226.91億元，獲得「E門豪傑獎」的證券經紀商有凱基台北分公司、玉山證券總公司及大和國泰證券公司；獲得「造市英雄獎」的證券商為元大證券公司、永豐金證券公司及統一證券公司；獲得「E級BOND自營獎」的證券商為元富證券公司。

投資人獎項部分，1月份至6月份債券ETF全民開獎共有296名幸運得獎者，每名投資人可得禮券1,000元；另外，百寶獎部分，則抽出10名幸運得獎者，每名投資人可得禮券10,000元。櫃買中心呼籲有登錄參加本次獎勵活動的投資人，別忘記上該中心網站查詢是否得獎。

櫃買中心表示，本次獎勵活動圓滿成功，除感謝投信公司、證券商與投資人的積極參與外，也感謝財政部在推動與發展我國債券ETF市場上，給予債券ETF停徵證券交易稅的優惠，為市場奠定有利的發展基礎。