Ford駕駛疲勞偵測系統提醒您喝杯咖啡再上路

現代人常因繁忙的工作、充滿壓力的生活或缺乏睡眠，而導致疲勞駕駛。在精神不濟的狀態下駕駛，不僅專注力會下降，且駕駛人的反應也會變慢，程度相當於酒醉駕駛。

研究顯示亞太區許多國家的民眾睡眠不足問題在全球最為嚴重。在韓國首爾，一般民眾平均每天只有6小時的睡眠時間；在中國，每年因睡眠不足造成超過187,000起車禍，是車禍肇事的主要原因之一；在澳洲，有29%的成人每個月至少一次疲勞駕駛，其中有20%的受訪者表示曾在開車時打瞌睡。

​為降低疲勞駕駛的肇事率，在高速公路和一般公路上皆設有警示標誌和路邊的閃燈號誌。而科技日新月異，汽車也能提供駕駛車道偏移的警示輔助，如Ford的駕駛疲勞偵測系統。當車速達到每小時65km/h以上時，駕駛疲勞偵測系統會分析各種參數，包含轉向行為、踏板使用率以及車輛加速度等，自動評估駕駛者的駕駛行為。若系統發現駕駛者可能處於注意力不足的狀況時，即會發出咖啡杯的圖示燈號警告，提醒駕駛者停車休息片刻。在台灣，這項駕駛輔助科技搭載於Ford Kuga、Ford Mondeo及Ford Focus之上。

「每個人都希望能夠盡快回到家，即便路過休息站也不願意停下。但這個小咖啡杯的圖示能夠提醒駕駛者稍作休息，喝杯咖啡再上路，因為安全才是回家唯一的路。」Ford汽車工程團隊駕駛輔助工程師Andrej Loewen表示。​