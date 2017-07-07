無人駕駛電動車8日台大水源校區預約試乘

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導) 喜門史塔雷克(7Starlake)、台灣大學與微軟(Microsoft)等企業今(7)日共同在台大水源校區舉行首輛Level 4無人駕駛巴士EZ10的試乘活動，也首度開放全國民眾上網預約體驗一週。

台灣廠智慧夥伴喜門史塔雷克的丁彥允總經理表示，這是第一次開放給全國民眾預約試乘，希望可以收集民眾試乘後對無人車的暸解與感受。

丁總經理表示，「我們設定的路線是Level 4、封閉式固定路線，並走2D圖資，因為我們認為在這樣的環境裡是最適合台灣公共運輸新型態的運具」，遵從安全路線為第一考量。在固定的路線如公車專用道、某些城市封閉的園區或是接駁的路線做試驗，「因此規劃二個直線折返，並且繞四個以上的圈圈，希望透過試乘過程去偵測障礙物，進而發揮智慧型巴士的技術。」

以上為喜門史塔雷克的丁彥允總經理 (照片由台灣英文新聞提供)

丁總進一步的說，產業化與國產化是接下來要努力的方向，希望爭取Easymile的車子亞洲組裝中心落廠在台灣，「第一個原因是可以銜接電動車、電動巴士產業鏈跟世界一流的車廠接軌，因為台灣替Tesla、BMW生產很好的電動車零組件」，希望可以藉此將好的零組件供應到全世界，「第二個原因是在地化，把所有的零組件留在台灣生產，讓台灣的產業可以跟世界接軌；第三則是在法規部分，台灣有六都超過二百萬人口，在捷運的路網之下，其實這個最後一哩路是最好的附屬工具。」

微軟施立成總經理說，透過微軟Azure IoT平台進一步作為預先維修感測、乘客行為預測、智慧交通等數據收集與分析。

丁總說，希望漸進式的透過法規調整，讓民眾多體驗多暸解無人車真正的效益之後，建立一個完整的法規，並且把無人巴變成台灣公共巴士的型態。

為了師生安全，台大水源校區已在無人車的試乘道路上張貼醒目的標誌。(照片由台灣英文新聞提供)

宇瞻科技張家騉總經理說，低碳與智慧交通已是許多先進城市生活的一部份，無人車更涉及眾多領域，是一種整合加值的技術體現。

喜門史塔雷克表示，智慧小巴的車身配置8顆光達（Lidar）做為雷射測距掃描建置電子地圖，車子前後還各1個攝影機及GPS定位器導引駕駛，可以搜尋車子前後周遭的路況，一旦出現障礙就會減速或是煞車；而該車的行駛速度最高每小時40公里，滿電狀態下可行駛約10公里，車內共有6個座位，加上站位6個，共可搭載12人。

這次在台大水源校區的試乘路線共有五站，預設每200公尺靠站一次，但由於車門開關的緣故導致車箱內外同樣高溫，操控師說，冷氣的溫控尚在調整，未來無人巴會隨著各國各地的氣候環境而調整。

喜門史塔雷克開放全國民眾自7月8日至13日預約試乘無人巴。

喜門史塔雷克丁彥允總經理(左三)、微軟物聯網創新中心副總經理葉怡君(右三)、Apacer總經理張家騉(右二)與其他與會貴賓合影。(照片由台灣英文新聞提供)