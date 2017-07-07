北市進入腸病毒流行期 落實勤洗手 少出入公共場所

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）腸病毒疫情持續升溫，依健保資料顯示，台北市近4周校園通報數持續呈現上升趨勢；腸病毒門急診就診人次上周就突破1,132人，民眾應加強防範，勤洗手為預防腸病毒最有效的方法。

北市政府衛生局疾病管制科陳少卿科長表示，台北市已進入腸病毒流行警訊期，5歲以下幼童為腸病毒併發重症高危險群，提醒家長外出返家接觸幼兒前，務必先洗手更衣，尤其是幼托機構應落實通報、加強環境清潔及落實生病學童在家休息，托嬰中心及產後護理之家做好感染管制措施

流行警訊期間，提醒教托育機構加強教具及玩具清潔消毒工作，以漂白水：水=1:100之稀釋液擦拭環境，若班級內有學童感染腸病毒，其嘔吐物或分泌物應以漂白水：水=1:50進行環境消毒，避免疫情擴散。

預防腸病毒最重要為勤洗手，暑假親子出遊時須加強手部清潔衛生，若發現幼童疑似手足口症、疱疹性咽峽炎或腸病毒感染之幼童，應請假在家休息，避免出入公共場所，同時應留意腸病毒感染併發重症前兆（嗜睡、肌躍型抽搐、持續性嘔吐、呼吸急促或心跳加快），掌握黃金治療時間，務必儘速至腸病毒重症責任醫院（臺北市共9家：臺大、北榮、三總、北醫、馬偕、國泰、新光、聯醫和平婦幼院區、萬芳）或大醫院就醫。