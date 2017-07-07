北市熟食抽檢 店小二池上便當大腸桿菌超標

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）現代人生活、工作忙碌，多半是外食族，台北市衛生局日前特別針對市售熟食（三明治、漢堡、滷味、飯糰、便當、輕食餐點等）進行抽驗，今（7）日公布結果，一間位於中山區便當店販售的「招牌飯」大腸桿菌數超標。

北市衛生局106年上半年針對一般餐飲店、中西式早餐店、傳統市場、大賣場、超級市場等進行即食熟食食品抽驗，檢驗項目為衛生標準（大腸桿菌群、大腸桿菌），檢驗結果其中11件即食熟食產品衛生標準初抽不符規定，業者限期改善後，再次前往複抽，複抽結果位於中山區的店小二池上便當所製作販售之「招牌飯」檢出大腸桿菌群超標不符規定，該家業者遭處分新臺幣3萬元罰鍰。

根據衛生福利部核定的衛生標準，每公克中大腸桿菌群(Coliform)1,000 MPN/g以下及每公克中大腸桿菌(E. coli)不得檢出。食品衛生指標菌如超出衛生標準，雖不至於直接致病，卻足以顯示該產品之衛生狀態不佳，表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或因工作人員的個人衛生習慣不良所造成，若將食物置於常溫保存更易滋生大量微生物。

北市衛生局提醒消費者購買即食食品，應選擇商譽良好、販售場所整潔衛生的店家，所購買食品注意色澤及氣味是否正常，購買後應立即食用完畢，以避免常溫下細菌過度滋生，影響民眾身體健康，並提醒三餐在外的民眾，建議以五穀根莖類為主食，多攝取蔬菜、水果，以白開水替代含糖飲料，烹調選擇以清蒸、煮、滷等方式，避免食用高熱量、高脂肪、高鈉調味醬料、加工製品、醃漬及燻烤等食物。