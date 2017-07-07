非洲文學缺的不是作家   是讀者

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）當Bushra Al Fadhil抵達倫敦領取「凱恩非洲文學獎」(Caine Prize)時，他順道花了些時間造訪倫敦大學亞非學院的圖書館，身為不同語言、有異地為家經驗的作家，Al Fadhil對非洲文學的發展有一份感觸。

美媒Quartz報導，Al Fadhil在圖書館內看到奈及利亞作家阿契貝Chinua Achebe撰寫的知名小說《分崩離析》(Things Fall Apart)的早期版本，當時是第一本受到世界矚目的非洲文學，對於使用多種語言的作品，他有感而發。

Al Fadhil說，「我在這裡看到阿契貝作品的優魯巴語(非洲語言)和英語版本，甚至還看到努比亞語版本被精緻保存，但為什麼這些鉅作都不在我們國內的圖書館？」，他認為應該要成立機構來保存著作。

會有這麼多感觸也是因為Al Fahdil同為異鄉人，65歲的Al Fahdil是蘇丹小說家，但在1992年因為政治因素被驅逐出境，逃亡到沙烏地阿拉伯自此定居，過去在他的寫作生涯中曾獲獎無數，他不僅是最年長的得獎者，更是第一位用阿拉伯語、在故鄉外寫作而獲獎的非洲作家，而這些用外語撰寫的作品也給他很大鼓舞，「我以前不知道蘇丹得獎作家Leila Abou Elela曾用英語寫過她的故事。」

「凱恩非洲文學獎」今(2017)年邁入第十八年，命名自當代英文小說獎的英國布克獎(Booker Prize)主席Michael Caine，當時凱恩十分支持非洲文學的興起，因此「凱恩非洲文學獎」又被稱為「非洲布克獎」，而先前凱恩文學獎的著名得獎者包括辛巴威裔美國女小說家NoViolet Bulawayo和獅子山共和國的Olufemi Terry。

「對我來說，用阿拉伯語寫、又能獲獎，表示翻譯語言擴展了了阿拉伯與非洲國家讀者的眼界」，Al Fahdil興奮的表示。

非洲文學在近十年能重新復甦，部份原因是因為有凱恩非洲文學獎、Brunel國際非洲詩獎和Etisalat文學獎這類獎項的肯定，但對非洲文學的興趣卻來自於讀者對非洲敘事的好奇，以及年輕非洲作家擅長用他們的語言說自己的故事。

這些作家也漸漸可以在西方世界找到願意聆聽的觀眾，西方世界主導著出版業的方向，而這些讀者也越來越傾向尋找真實的聲音，包括已有一定知名度的奈及利亞作家Chimamanda Ngozi Adichie或新星Bulawayo、Tope Folarin、E C Osundu、Binyavanga Wainaina和Helon Habila都因此受到激勵。

Al Fadhil的故事《The Story of The Girl Whose Birds Flew Away》於1979年以阿拉伯文出版，在2016年由Max Shmookler以英文翻譯，但他並不將自己侷限於原鄉，而是以作家和翻譯者的身份同時自居。

Al Fadhil說，「我是一個住在蘇丹與沙烏地阿拉伯的蘇丹作家，就像羅卡說他是一個住在西班牙的作家，在寫作過程中我很尊敬我的努比亞根，儘管我用阿拉伯文寫作、我的文化也是阿拉伯文化，但我是蘇丹人、同時是穆斯林，這本身就已經夠複雜。」

他認為，「西方世界對阿拉伯文學仍有很多興趣和好奇，但非洲國家的識字率卻也同時上升，保障這塊大陸上的教育品質應是首要之務。」

他點出新世代人們應該要受到政府的支持和幫助，主要的非洲經濟也應該在藝術栽培這方面做更多努力，他認為，「尤其奈及利亞、埃及和南非因地理幅度較廣、人口較多，應該做為推廣這塊大陸上文化產業的領頭羊。」